iMessage-Tapbacks zeigen sich besser in Android integriert

Wenn ihr über iMessage mit Android-Nutzern kommuniziert, bekommen diese eure „Tapbacks“ künftig ein ganzes Stück eleganter angezeigt. Google Messages, das Android-Pendant zu Apples iMessage, zeigt die von iOS-Nutzern per Tapback geschickten Reaktionen künftig als integriertes Emoji an.

Ähnlich wie unter iOS werden „Daumen hoch“ oder ähnliche Reaktionen fortan auch auf Android-Geräten direkt an jenen Beitrag „geklebt“, auf den sie sich beziehen. Diese Funktionserweiterung ist von daher bemerkenswert, dass es sich bei den Tapbacks um keinen Standard im SMS-Protokoll handelt, sondern Google hier eine proprietäre Apple-Funktion entsprechend verarbeitet.

Das Android-Blog 9to5google liefert nicht nur die nicht nur die Beispielbilder oben, sondern weist auch darauf hin, dass die Google-Integration so weit geht, dass im Nachhinein vom Apple-Nutzer veränderte Reaktionen auch in der Google-Umsetzung aktualisiert werden. Tippt man die Android-Tapbacks an, so wird das Infofenster „Translated from iPhone“ eingeblendet.

Dem aktuellen Bericht zufolge ist die Freigabe der neuen Funktion in den USA bereits angelaufen. Aus Deutschland liegt uns bislang kein Feedback vor, wie gehen jedoch davon aus, dass Google das entsprechende Update global freigibt.