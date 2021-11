Maximal 16 AirTags pro Apple-ID: Manchmal ist auch früher Schluss

Wer seine Ausstattung mit AirTags dennoch erweitern will, kann zum Wochenende einen Blick auf die „Black Friday“-Aktion von Apple werfen. Der Hersteller will den Kauf des für 119 Euro angebotenen 4er-Pack dann mit Bonus-Guthaben für die Apple-ID belohnen. Es bleibt abzuwarten, ob hier unterm Strich dann ein besserer Preis rauskommt, als die aktuell 95 Euro bei Amazon .

Der Apple-Support ist bei diesem Thema ratlos. Ein Leser berichtet, was wir auch in anderen vergleichbaren Fällen bereits erleben mussten. Wenn sich das Problem nicht auf einfache Weise beheben lässt, herrscht plötzlich Funkstille und selbst die zuvor zugesagte Rückmeldung per E-Mail oder Telefon bleibt aus.

Dem Apple Support zufolge lassen sich aktuell maximal 16 AirTags mit einer Apple-ID verknüpfen. Bei zahlreichen Nutzern ist allerdings schon früher Schluss. In Leserzuschriften und auch in Apples Support-Foren ist immer häufiger die Rede davon, dass die Konfiguration eines neuen AirTag nicht abgeschlossen werden kann. Teils tritt dieser Fehler bereits bei der Installation eines zweiten AirTag auf.

