Im Video: iPhone 12 unboxing, MagSafe-Puck und Silikon Case

Vier Tage vor der Auslieferung der ersten iPhone 12 und iPhone 12 Pro Modelle in Deutschland versammeln sich zur Stunde die ersten Videos, die Apples neue Geräte und die bereits im Apple Store erhältlichen Accessoires im Bewegtbild zeigen, im Netz. Der nächste logische Schritt, nach den frühen Hochglanz-Fotos des MagSafe-Ladegerätes – ifun.de berichtete.

Apples Silikon-Hüllen

Für frühe Vorbesteller, die sich bislang noch nicht für eine komplementäre Silikon-Hülle aus Apples Lineup entschieden haben, dürften die Ablichtungen der mit MagSafe kompatiblen Silikon Cases von Interesse sein. Diese zeigt der YouTube-Kanal MrHtech aus Großbritannien in folgendem Video auf knackigen fünf Minuten und gibt dabei ein etwas besseres Gefühl für die Farben der diesjährigen Apple-Hüllen.

Der MagSafe-Ladepuck

In die gleiche Kerbe haut die MagSafe-Auseinandersetzung des Videomachers Aron Zollo, der es ansonsten vor allem auf neue Beta-Versionen der Apple-Betriebssysteme abgesehen hat und hier stets detailliert auf die Änderungen neuer Testversionen eingeht. In seinem Upload „Apple MagSafe Charger – Unboxing and Everything You Wanted to Know“ zeigt Zollo den neuen Ladepuck, der selbstverständlich auch ältere iPhone-Modelle mit integrierter Qi-Spule aufladen kann und beantwortet offene Fragen zum Produkt.

Unboxing: iPhone 12 und iPhone 12 Pro

Was uns zu den ersten Unboxing-Videos des iPhone 12 bringt, die auf dem YouTube-Kanal des auf die Veröffentlichung von Vorabinformationen spezialisierten „Leakers“ Ben Geskin aufgetaucht sind.

Geskin hat hier sowohl einen kurzen Clip des blauen iPhone 12 veröffentlicht als auch einen, der das iPhone 12 Pro zeigt. Beide Videos sind zwar knapp eine Minute lang und zeigen neben den Geräten auch einen ersten Blick in die neue Schachtel und auf Apples neue Display-Abdeckung, inhaltlich bieten die Videos jedoch keine neuen Informationen.