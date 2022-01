VOCOlinc LS3 ColorFlux: HomeKit-Lightstrip mit Zusatzeffekten

VOCOlinc hat mit dem Lightstrip LS3 ColorFlux ein neues, mit HomeKit kompatibles LED-Band im Programm, dass verschiedene Zusatzeffekte mit sich bringt. So lässt sich der ColorFlux-Lightstrip in verschiedene Segmente einteilen, die ihrerseits dann jeweils verschiedene Lichtfarben anzeigen können. Zudem kann die Beleuchtung mit der Umgebungsmusik synchronisiert werden.

