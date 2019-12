Im Tagesangebot: Beats-Ohrhörer und Audioprodukte von JBL

Apple selbst weicht beim Preis der In-Ear-Ohrhörer Powerbeats Pro keinen Cent von der Preisempfehlung 249,95 Euro ab, doch bei anderen Händlern war zumindest die Variante in Schwarz schon mal deutlich günstiger zu haben. Jetzt können wir auch die restlichen Farbvarianten erstmals eine Preissenkung vermelden. Amazon bietet die Ohrhörer heute neben Schwarz auch in den Farben Elfenbein, Moos und Navy für 229,99 Euro an.

Auch die hier von uns vorgestellten On-Ear-Kopfhörer Beats Solo Pro gibt es momentan etwas günstiger, zumindest in ausgewählten Farben. Auf den offiziellen Preis in Höhe von 295,99 Euro könnt ihr hier rund 26 Euro sparen.

Sowohl die Powerbeats Pro als auch die Beats Solo Pro arbeiten mit Apples H1-Prozessor ausgestattet und unterstützen damit Sonderfunktionen wie „Hey Siri“ und das mit iOS 13.2 eingeführte „Nachrichten ankündigen“ – also das automatische Vorlesen von eigegangenen iMessages durch Siri.

Günstigere (aber auch deutlich einfachere) Kopfhörer bekommt ihr heute im Rahmen der JBL Tagesangebote bei Amazon. Hier gibt es gerade auch den Radiowecker JBL Horizon Wireless mit zwei USB-Ladebuchsen für 49 Euro und die ikonischen Harman Soundsticks III für 119 Euro.