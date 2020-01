AusweisApp 2: Neue Version bessert optisch nach

Seit Ende September ist die offizielle AusweisApp2 des Bundes auf dem iPhone verfügbar. Die von dem privaten Dienstleister Governikus entwickelte Anwendung ermöglicht die Nutzung der Online-Ausweisfunktion von Personalausweis, elektronischem Aufenthaltstitel und künftig auch der für eID-Karte der Europäischen Union.

Nun steht die neue Version 1.2 der App zum Download für iPhone und für den Mac bereit. Das erste Update der hölzern wirkenden Applikation legt Hand an den optischen Auftritt der Behörden-App und setzt auf einen neuen, aufgeräumteren Startbildschirm.

Zudem soll sich die App nun einfacher dafür nutzen lassen, das iPhone als externes Lesegerät zu verwenden:

Die von den Anwendern am häufigsten verwendeten Funktionen sind so ohne Umwege erreichbar. Dazu gehört beispielsweise die „Anbieterübersicht“, in der alle aktuell über 100 verfügbaren Diensteanbieter aufgelistet werden.

Immer häufiger werden auch Smartphones als Kartenleser eingesetzt. Der Computer wird dabei über WLAN mit einem kompatiblen Smartphone verbunden, das den Personalausweis physisch ausliest. Diese Kopplung wurde in der Bedienung vereinfacht und die Zuverlässigkeit der Konnektivität zwischen Computer und externem Gerät stark verbessert