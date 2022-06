IKEA: SYMFONISK-Wandhalterung mit Ladefunktion jetzt verfügbar

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA hat die Ende Mai erstmals gesichtete SYMFONISK-Wandhalterung mit integrierter Ladestation jetzt in den hauseigenen Online Store aufgenommen und bietet das Modell in Weiß nun für 39 Euro zur Direkt-Bestellung an.

Die Wandhalterung lässt sich in Kombination mit den SYMFONISK Regallautsprechern einsetzen, die IKEA in Kooperation mit Sonos fertigt und seit wenigen Monaten in der zweiten Generation mit leicht modifizierten Bedienelementen anbietet:

IKEA SYMFONISK: 2. Generation jetzt im Handel und im Video

Die SYMFONISK Regallautsprecher wurden erst kürzlich mit einer üppigen Preiserhöhung versehen und kosten seitdem keine 99 Euro mehr sondern werden aktuell für 129 Euro angeboten. Dafür gibt es einen vollwertigen Sonos-Lautsprecher mit Multiroom-Kapazitäten.

Dieser lässt sich mit mehreren Accessoires in den eigenen vier Wänden anbringen. Die neueste Lösung ist die jetzt gestartete SYMFONISK-Wandhalterung mit Ladefunktion. Die Ladebasis stellt ein Ladebereich für induktive Stromversorgung und eine zusätzliche UBS-C-Buchse zum Laden eines weiteren Gerätes zur Verfügung.

Mit zusätzlichem USB-C-Port

Die SYMFONISK-Wandhalterung bietet eine klassische Qi-Auflage und misst 30,6 cm x 13,3 cm x 22 cm. Der USB-C-Port liefert eine Ladeleistung von 18 Watt, versteht sich auf den Power-Delivery-Standard und stellt die folgenden Lademodi zur Verfügung:

5,0 V DC/3,0 A 15,0 W

9,0 V DC/2,0 A 18,0 W

12,0 V DC/1,5 A 18,0 W

15,0 V DC/1,2 A 18,0 W

Aktuell ist die SYMFONISK-Wandhalterung ausschließlich in einer weißen Ausführung erhältlich, dürfte in Kürze jedoch auch in einer schwarzen Ausgabe verfügbar sein.

Von der neuen IKEA Bridge DIRIGERA und der ebenfalls kürzlich gesichteten 5-Tasten-Fernbedienung STYRBAR ist im Angebot des Möbelhänders noch nichts zu sehen. Die neue HomeKit-Bridge IKEA DIRIGERA soll voraussichtlich ab Oktober 2022 erhältlich sein: