HaloLock: Neue MagSafe-Geldbörse mit 3 Kartenfächern

Das HaloLock-Etui nimmt insgesamt drei Karten auf: Eine außen, zwei im Inneren der aufgeklappten Börse, von denen die eine in einem Sichtfenster steckt und so das schnelle Vorzeigen von Studentenausweis, Monatsticket oder Personalausweis ermöglicht.

Nach Angaben des Anbieters verfügt das HaloLock über integrierte Magneten, die 20 Prozent kräftiger als die in Apples iPhone Leder Wallet mit MagSafe sein sollen und will damit einen der größten Kritikpunkte an Apples Original-Leder-Etui ausmerzen. Eine spezielle Metallbeschichtung soll eingesteckten Karten zudem einen Schutz vor Entmagnetisierungs bieten.

So lässt sich das ESR-Wallet auch ausklappen und damit als iPhone-Ständer einsetzen, der das Apple-Smartphone hochkant auf dem Tisch positioniert und so für freihändige FaceTime-Telefonate aufrichten kann.

