Google hat das Bewertungssystem von Google Maps überarbeitet. So sind nun auch die bereits im vergangenen Jahr angekündigten anonymen Rezensionen möglich. Zudem wird bei den vorhandenen Rezensionen nun auch angezeigt, wie viele Bewertungen aufgrund von Beschwerden entfernt wurden.

Google zufolge wurde die Anzeige der entfernten Bewertungen eingeführt, weil besonders viele Anträge auf Entfernung wegen Diffamierungen gestellt werden. Google ist nach deutschem Recht in einem solchen Fall zum Handeln verpflichtet. Auf diesem Weg soll neben Einzelpersonen auch der geschäftliche Ruf von Unternehmen geschützt werden. Firmen können auf dieser Basis verlangen, dass falsche Tatsachenbehauptungen oder unbegründete negative Bewertungen entfernt werden, wenn diese ihrem Ansehen schaden. Die rechtlichen Anforderungen dafür sind laut Google vergleichsweise niedrig.

Im Detail informiert Google hier über die Hintergründe. Vor allem sollte man wissen, dass es sich bei der angezeigten Zahl nur um die innerhalb der vergangenen 365 Tage aufgrund von Beschwerden erfolgten Entfernungen handelt.

Anonyme Rezensionen verfassen

Darüber hinaus lassen sich in Google Maps nun auch anonyme Rezensionen verfassen. Google hat die Einführung dieser Option bereits im vergangenen Jahr angekündigt.

Angemeldete Google-Maps-Nutzer finden in ihrem Profil nun die neue Option „Profil bearbeiten“. Über das hier hinterlegte Menü kann man einen benutzerdefinierten Anzeigenamen und ein zugehöriges Bild hinterlegen. Zudem besteht die Möglichkeit, eine bis zu 200 Zeichen lange Kurzbiografie zu hinterlegen.

Dieses alternative, für andere Nutzer anonyme Profil wird bei Rezensionen künftig anstelle des Klarnamens angezeigt. Allerdings bleiben die so abgegebenen Bewertungen im Hintergrund weiterhin mit dem persönlichen Konto verknüpft, was Gesetzesverstöße oder Spambeiträge verhindern soll.