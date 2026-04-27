Neu Funktionen für die Karten-App
Google Maps erlaubt anonyme Bewertungen und zeigt Löschungen an
Google hat das Bewertungssystem von Google Maps überarbeitet. So sind nun auch die bereits im vergangenen Jahr angekündigten anonymen Rezensionen möglich. Zudem wird bei den vorhandenen Rezensionen nun auch angezeigt, wie viele Bewertungen aufgrund von Beschwerden entfernt wurden.
Google zufolge wurde die Anzeige der entfernten Bewertungen eingeführt, weil besonders viele Anträge auf Entfernung wegen Diffamierungen gestellt werden. Google ist nach deutschem Recht in einem solchen Fall zum Handeln verpflichtet. Auf diesem Weg soll neben Einzelpersonen auch der geschäftliche Ruf von Unternehmen geschützt werden. Firmen können auf dieser Basis verlangen, dass falsche Tatsachenbehauptungen oder unbegründete negative Bewertungen entfernt werden, wenn diese ihrem Ansehen schaden. Die rechtlichen Anforderungen dafür sind laut Google vergleichsweise niedrig.
Im Detail informiert Google hier über die Hintergründe. Vor allem sollte man wissen, dass es sich bei der angezeigten Zahl nur um die innerhalb der vergangenen 365 Tage aufgrund von Beschwerden erfolgten Entfernungen handelt.
Anonyme Rezensionen verfassen
Darüber hinaus lassen sich in Google Maps nun auch anonyme Rezensionen verfassen. Google hat die Einführung dieser Option bereits im vergangenen Jahr angekündigt.
Angemeldete Google-Maps-Nutzer finden in ihrem Profil nun die neue Option „Profil bearbeiten“. Über das hier hinterlegte Menü kann man einen benutzerdefinierten Anzeigenamen und ein zugehöriges Bild hinterlegen. Zudem besteht die Möglichkeit, eine bis zu 200 Zeichen lange Kurzbiografie zu hinterlegen.
Dieses alternative, für andere Nutzer anonyme Profil wird bei Rezensionen künftig anstelle des Klarnamens angezeigt. Allerdings bleiben die so abgegebenen Bewertungen im Hintergrund weiterhin mit dem persönlichen Konto verknüpft, was Gesetzesverstöße oder Spambeiträge verhindern soll.
Entwickler: Google
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Diesen Bewertungen kann man kaum mehr Glauben schenken. Es ist zu einfach negative Bewertungen löschen zu lassen.
Ich selbst erlebe es immer wieder. Bewertungen werden gelöscht, die sachlich und zurecht von mir abgegeben wurden. Natürlich leider negativ verfasste. Die Positiven bleiben erhalten.
Da kommen Begründungen wegen „Verleumnung“.
Ist ja auch logisch:
Google möchte die Unternehmen „halten“ und zum Invest locken. Werbeanzeigen schalten lassen und oben in die Suchergebnisse.
Die Unternehmen möchten keine negativen Bewertungen sehen.
Also bleibt der ehrliche Gesamteindruck natürlich auf der Strecke. Die Wahrheit wird hier nicht gern gesehen.
Deshalb: Ich bewerte kaum noch. Und sehe die. Bewertungen auch stets skeptisch.
Schade.
+1
Sehr gut. Zu oft löschen Restaurants oder Gyms kritische Bewertungen, selbst wenn diese ausschließlich auf Tatsachen und subjektiver Beobachtung ohne echte Diffamierung beruhen.
Den gleichen Fall hatte ich erst bei einem eBay Händler. Habe lediglich Fakten benannt und plötzlich war meine Bewertung wieder weg… so macht das keinen Sinn.
Habe eine Rezension seit ~4-5 Jahren online.
Kommt ständig so eine automatische Meldung es würde überprüft und wegen Diffamierung inkl. rechtlichen Androhungen.
Mache dann jedes Mal eine Stellungnahme und bleibt online. Trotzdem nervig.
Mache jedes Mal eine Stellungnahme mit Bildern, wo ich da war, die meine Bewertung belegen. Wird dennoch gelöscht und da bei Google reagiert und antwortet niemand. Hab Google dann negativ bewertet, immerhin bleibt das stehen
Mir ist es jetzt schon 2 x passiert, dass Google meine Bewertung entfernen musste, obwohl meine Bewertung im Ergebnis zwar meine Unzufriedenheit ausgedrückt hat, aber sehr sachlich formuliert war und keinesfalls beleidigende oder herabwürdigende Begriffe enthielt. Die Beanstandung erfolgte deshalb, weil bezweifelt wurde, dass ich tatsächlich dort gewesen war. Laut Google sollte ich einen Beweis vorliegen. U. a. aufgrund der länger zurückliegenden Zeit war das aber nicht möglich und deshalb blieb nur die Löschung.
Für mich ist klar, dass ich keine Rezensionen mehr schreibe, wenn man die so einfach aushebeln kann.
Ja, Klassiker. Da kannste nichts machen – außer wirklich den Beweis vorlegen.
Hatte ich auch schon oft dass ich die Mails von Google bekommen habe. Da ich meistens mit Karte zahle habe ich einfach einen Screenshot von der Abbuchung gemacht. Hat meistens funktioniert – wenn man das Essen dann noch fotografiert hat an dem Tag oder generell ein Foto vor Ort gemacht hat wurden die Bewertungen sehr selten entfernt
Ich begrüße die Anzeige der gelöschten Bewertungen.
Trotzdem traue ich den Bewertungen nach meiner eigenen Erfahrung nicht mehr.
Ich habe ein Küchenstudio in Bad Vilbel bewertet. Wurde daraufhin von Google kontaktiert mit der Bitte um Nachweise. Weil der Antragsteller behauptet ich wäre nie dort gewesen.
Ich habe Mails, Screenshots und Bilder mit Geopostionen an Google geschickt. Sogar eine Mail von dem Küchenstudio in der mir ein Entgegenkommen angeboten wurde wenn ich die Rezession entferne. Es ging lange hin und her und am Ende hat Google dann die Bewertung entfernt.
Macht Apple doch genauso.
Völlig legitime Bewertungen ohne jegliche beleidigende oder unsachgemäße Wortwahl können angeblich wegen Verstößen gegen was-auch-immer nicht veröffentlicht werden.
Kritik ist heutzutage weitestgehend unerwünscht, die Option dazu ist reine Täuschung.