In Schweden bereits gelistet
Ikea Liljebagge: Matter-Thermostat kostet 14,99 Euro
Über erste Hinweise auf ein mit Matter kompatibles Heizkörperthermostat von Ikea konnten wir bereits im April berichten. Wie es scheint, könnte die Markteinführung des Geräts noch rechtzeitig vor der Heizperiode erfolgen. Der Preis scheint dabei vergleichsweise niedrig auszufallen. Auf der schwedischen Ikea-Webseite wird das Heizkörperthermostat Liljebagge bereits für 199 SEK gelistet, hierzulande werden 14,99 Euro fällig.
Liljebagge ist als klassisches Heizkörperthermostat konzipiert. Die Temperatur lässt sich direkt über das integrierte Display oder per App einstellen. Über die App können Nutzer auch Zeitpläne anlegen und beispielsweise festlegen, dass die Heizung nachts heruntergeregelt und morgens wieder hochgefahren wird. Auch ohne Internetverbindung hält das Thermostat die zuletzt eingestellte Temperatur und kann weiterhin direkt am Gerät bedient werden.
Matter over Thread für die Smarthome-Anbindung
Für die Smarthome-Anbindung setzt Ikea auf Matter over Thread. Dementsprechend wird hierfür ein Thread-Border-Router wie der Dirigera-Hub von Ikea vorausgesetzt. Über Matter lässt sich Liljebagge auch in Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa und Google Home einbinden.
Für die Montage an unterschiedlichen Heizkörpern liefert Ikea sechs Adapter mit. Damit soll sich Liljebagge an den meisten wassergeführten Heizkörpern installieren lassen. Neben seiner Standardfunktion verfügt das Thermostat über Automatismen zum Schutz von Ventil und Heizungsanlage. So betätigt das Thermostat das Heizungsventil außerhalb der Heizperiode alle zwei Wochen, um Kalkablagerungen und einem Festsetzen des Ventils entgegenzuwirken. Ein Frostschutzmodus soll bei niedrigen Temperaturen eine geringe Wärmezufuhr aufrechterhalten und so das Einfrieren der Leitungen verhindern.
Läuft mit zwei AA-Batterien
Die Stromversorgung erfolgt über zwei separat erhältliche AA-Batterien oder Akkus. Ikea empfiehlt hier seine wiederaufladbaren Ladda-Akkus mit 2.450 mAh, die im Viererpack für 7,99 Euro erhältlich sind.
Für weiterführende Informationen könnt ihr auch einen Blick in die Anleitung werfen, die bei IKEA auch schon in deutscher Sprache als PDF verfügbar ist.
Das wäre mal nen Kampfpreis. Bin gespannt
Sauber, dann flieg tado bei mir raus.
+1
Bei mir nicht, da sich ein Weiterverkauf wahrscheinlich nicht lohnen wird.
+1
Das wäre dann der Tado-Killer :D
Dann landet Bosch bei Kleinanzeigen und ich decke mich komplett neu ein…
Ich hasse meine Bosch, hab mittlerweile keines mehr im Einsatz weil die sterben wie die Fliegen.
Bosch war bei mir auch in der engeren Wahl – bis sie teilweise auf Abo umgestellt haben. Zum Glück hatte ich mir noch nichts von denen zugelegt.
Mit dem Ikea Krams bin ich bisher glücklich.
Warum ist die Anzeige an der Stelle stelle ich mir unpraktisch vor
Kostet in Deutschland 14,99€ (ist bereits über die Ikea App über den Direkt-Link einsehbar)
schau dir mal dies LILJEBAGGE von IKEA an.
https://applink.ikea.com/tY8M9r9M4w–80622062–de–de
Bei mir nicht zu finden?
Geht bei mir leider nicht
Gibt es für das System auch Temperaturmesser, die ich im Raum aufstellen kann? Die Messung direkt im Thermostat ist ja meistens höher als die tatsächliche Raumtemperatur.
Ikea TIMMERFLOTTE ist ein Temperatur-/Feuchtigkeitssensor mit Matter over Thread und kostet 7,99€.
Dann steig ich da voll ein und das FritzZeug fliegt raus.
Der Preis ist wirklich eine Ansage, wenn sie dann noch funktionieren, sollten sich einige Anbieter warm anziehen. Habe jetzt alles mit Eve Thermostaten ausgestattet. Sind manchmal etwas zickig, z.B. die Aktualisierung des Batteriestandes ist unterirdisch und manchmal muss etwas neu Einrichten. Habe jetzt 12 dieser Thermostate im Gebrauch und das war eine ganze Menge Geld dafür. Aber bei 20 € pro Stück, kann ich mir durchaus eine Umrüstung vorstellen. Also erste Tests abwarten.
199 Kronen sind aber 17,84 €, aktuell.
Na immerhin laufen die mit akkus, meine bosch gehen leider nur mit den alkali mangan
Die Frage ist wie lange die dann halten
Meine Bosch (Gen. 1, Gen. 2 mit und ohne Matter) laufen auch mit den IKEA-Akkus… gar kein Problem.
Hmm aber ohne Thermensteuerung für mich nicht nutzbar. Oder kommt das dazu?
Dass die vom Hersteller für Akkus mit 1,2V freigegeben sind, ist mal nicht schlecht. Da kann sonst keiner mit umgehen meines wissens, weil die Thermostate bei der Spannung immer gleich niedrigen Akkustand melden.
Schön zu sehen, dass es offenbar auch noch Konzerne gibt, die ohne extreme Preise oder Abogebühren überleben können. Habe 6 MYGGBETT im Einsatz. Ohne Probleme.
Sehen ähnlich aus wie meine Kasa-Thermostate – und die sind super, laufen hier schon im dritten Jahr problemlos!
Und jetzt bitte noch ein Wandthermostat für die Fußbodenheizung! Und Tado wäre raus bei mir.
Muss man da das aktuelle IKEA Hub verwenden oder geht auch ein altes? Ich bin mir da immer nicht sicher, ob die rückwärtskompatibel sind. Außerdem könnte da auch ein altes Apple TV verwendet werden? Mein Apple TV ist etwa acht Jahre alt. Für Auskünfte dankbar!
Neuer Dirigera-Hub von IKEA notwendig…
Ich habe bisher Tado X (ohne Abo) im Einsatz, kann die aber nach Umzug nicht mehr nutzen. Wichtig wäre bei Ikea, dass die per „Matter direct binding” auch die Temperatur von Alpstuga oder Timmerflotte übernehmen können. Jegliche Art von Offset-Temperatur funktioniert nicht, da dies keine Konstante ist.
Frage: Ich hatte Merros Thermostate. Die machten so unfassbare Geräusche ständig. Weil auf und zu alle paar Minuten. Unbrauchbar für alles Zimmer, außer Flur. Ist das bei allen Herstellern so? Klar, die müssen auf und zu – muss man es aber hören?
Das ist in der Regel der unterschied im Preis
Bosch Gen. 2 ist sehr leise… hört man nur bei absoluter Ruhe.