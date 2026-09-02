Über erste Hinweise auf ein mit Matter kompatibles Heizkörperthermostat von Ikea konnten wir bereits im April berichten. Wie es scheint, könnte die Markteinführung des Geräts noch rechtzeitig vor der Heizperiode erfolgen. Der Preis scheint dabei vergleichsweise niedrig auszufallen. Auf der schwedischen Ikea-Webseite wird das Heizkörperthermostat Liljebagge bereits für 199 SEK gelistet, hierzulande werden 14,99 Euro fällig.

Liljebagge ist als klassisches Heizkörperthermostat konzipiert. Die Temperatur lässt sich direkt über das integrierte Display oder per App einstellen. Über die App können Nutzer auch Zeitpläne anlegen und beispielsweise festlegen, dass die Heizung nachts heruntergeregelt und morgens wieder hochgefahren wird. Auch ohne Internetverbindung hält das Thermostat die zuletzt eingestellte Temperatur und kann weiterhin direkt am Gerät bedient werden.

Matter over Thread für die Smarthome-Anbindung

Für die Smarthome-Anbindung setzt Ikea auf Matter over Thread. Dementsprechend wird hierfür ein Thread-Border-Router wie der Dirigera-Hub von Ikea vorausgesetzt. Über Matter lässt sich Liljebagge auch in Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa und Google Home einbinden.

Für die Montage an unterschiedlichen Heizkörpern liefert Ikea sechs Adapter mit. Damit soll sich Liljebagge an den meisten wassergeführten Heizkörpern installieren lassen. Neben seiner Standardfunktion verfügt das Thermostat über Automatismen zum Schutz von Ventil und Heizungsanlage. So betätigt das Thermostat das Heizungsventil außerhalb der Heizperiode alle zwei Wochen, um Kalkablagerungen und einem Festsetzen des Ventils entgegenzuwirken. Ein Frostschutzmodus soll bei niedrigen Temperaturen eine geringe Wärmezufuhr aufrechterhalten und so das Einfrieren der Leitungen verhindern.

Läuft mit zwei AA-Batterien

Die Stromversorgung erfolgt über zwei separat erhältliche AA-Batterien oder Akkus. Ikea empfiehlt hier seine wiederaufladbaren Ladda-Akkus mit 2.450 mAh, die im Viererpack für 7,99 Euro erhältlich sind.

Für weiterführende Informationen könnt ihr auch einen Blick in die Anleitung werfen, die bei IKEA auch schon in deutscher Sprache als PDF verfügbar ist.