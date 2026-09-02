DryOut x UAG: Spezialgewebe soll feuchte Elektronik trocknen

Der Zubehöranbieter Urban Armor Gear hat sein Sortiment um Taschen und Schutzhüllen erweitert, die Smartphones, Notebooks und anderes Elektronikzubehör nicht nur vor äußeren Einflüssen schützen, sondern nach einem Kontakt mit Wasser auch bei der Trocknung helfen sollen. Die gemeinsam mit dem auf die Trocknung elektronischer Geräte spezialisierten Anbieter DryOut entwickelte Produktreihe umfasst Zubehör von der Smartphone-Hülle bis zur Notebook-Tasche.

Gewebe nimmt Restfeuchtigkeit auf

Die als DryOut x UAG vermarktete Produktreihe soll Nutzer ansprechen, die ihre Geräte besonders gegen durch Regen, verschüttete Getränke oder hohe Luftfeuchtigkeit drohende Schäden schützen wollen. Die dabei genutzte, von DryOut entwickelte Technologie setzt auf ein spezielles Gewebe, das Feuchtigkeit aus Anschlüssen, Nähten und Hohlräumen aufnehmen und im Inneren des Materials binden soll. Auf diese Weise soll sich auch Restfeuchtigkeit entfernen lassen, die von außen nicht unmittelbar sichtbar ist.

Anschließend lässt sich das Material den Herstellerangaben zufolge regenerieren. Unter Einwirkung von Sonnenlicht und Wärme oder bei ausreichender Belüftung soll die gespeicherte Feuchtigkeit wieder abgegeben werden. Danach sollen sich die Taschen und Hüllen erneut zur Aufnahme von Feuchtigkeit verwenden lassen.

Alternative zum Trocknen mit Reis

UAG und DryOut positionieren das Verfahren auch als Alternative zu umstrittenen Hausmitteln wie dem Einlegen feuchter Elektronik in Reis. Das verwendete Material soll den Anbieterangaben zufolge mehr als die zehnfache Menge an Feuchtigkeit aufnehmen. Beim Einlegen in Reis besteht zudem die Gefahr, dass Staub oder kleine Partikel in Anschlüsse des Geräts gelangen. Auch Apple rät von dieser Methode ab.

UAG betont allerdings, dass die DryOut-Produkte elektronische Geräte nicht wasserdicht machen. Die Technik soll nach einem Kontakt mit Feuchtigkeit dabei helfen, verbliebenes Wasser zu entfernen und das Risiko späterer Schäden zu reduzieren. Eine Garantie dafür, dass ein bereits durch Wasser beschädigtes Gerät auf diese Weise gerettet werden kann, ist damit nicht verbunden.

Sieben Produkte zum Verkaufsstart

Zum Verkaufsstart umfasst die Produktreihe sieben Modelle. Für Smartphones und In-Ear-Kopfhörer werden spezielle Taschen zum Preis von jeweils 29,99 Euro angeboten. Darüber hinaus gibt es Notebook-Hüllen, Taschen und Rucksäcke, die je nach Ausführung und Größe zwischen 39,99 Euro und 144,99 Euro kosten. Neben dem Webshop des Herstellers wird die DryOut-Reihe auch über Amazon vertrieben.