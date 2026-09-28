Die Energiespeicher von Anker Solix lassen sich jetzt auf offiziellem Weg in das Smarthome-System Homey integrieren. Mithilfe der Solix-App für Homey lassen sich kompatible Solix-Geräte nicht nur überwachen, sondern auch in Automatisierungen einbinden und steuern. Die Anbieter heben dabei besonders die lokale Anbindung hervor: Der Datenaustausch zwischen Homey und dem Energiesystem erfolgt im eigenen Netzwerk und ist nicht auf eine Cloud-Verbindung angewiesen.

Die Homey-App unterstützt unter anderem die Solix-Modelle Solarbank Max AC, Solarbank Max und Solarbank 4 E5000 Pro. In der Geräteliste werden zudem die Heimakkus vom Typ Anker Solix XE aufgeführt. Darüber hinaus können das Anker Solix Smart Meter und der Smart Plug der zweiten Generation eingebunden werden.

Batteriespeicher in Flows einbinden

Nach der Einrichtung zeigt Homey unter anderem den aktuellen Ladestand des Speichers sowie dessen Lade- und Entladeleistung an. Auch Solarertrag, Netzbezug und Hausverbrauch können dargestellt und mit weiteren in Homey eingebundenen Geräten verknüpft werden.

Über die reine Anzeige von Messwerten hinaus können mithilfe spezifischer Flow-Karten Automatisierungen eingerichtet werden. Beispielsweise lassen sich Änderungen des Batteriestands oder des Betriebsmodus als Auslöser verwenden und damit bestimmte Aktionen starten.

Auch die Leistungsabgabe des Speichers kann über solche Regeln gesteuert werden. Homey kann die Leistungsabgabe dabei an den aktuellen Stromverbrauch im Haushalt anpassen. In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif lässt sich die gespeicherte Energie dann beispielsweise bevorzugt zu Zeiten hoher Strompreise verwenden.

Lokale Steuerung ohne Cloud

Technische Grundlage der Integration ist Modbus TCP. Dabei kommuniziert Homey über das lokale Netzwerk direkt mit dem Batteriespeicher. Die Steuerung funktioniert dadurch auch ohne Internetverbindung.

Die Anker-SOLIX-Integration steht für Homey Pro, Homey Pro mini und den Homey Self-Hosted Server zur Verfügung. Homey Cloud wird dagegen nicht unterstützt, da die Kommunikation mit den Anker-Geräten ausschließlich über das lokale Netzwerk erfolgt.

Anker ist eben auch mit neuen Sonderangeboten für seine Solix-Produkte an den Start gegangen. So ist beispielsweise die seit kurzer Zeit erhältliche Solarbank 4 Pro mit 5.024 Wattstunden Speicherkapazität aktuell für 1.499 Euro statt 1.999 Euro erhältlich.