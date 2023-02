IKEA Home Smart: Neue Funktionen für das Smart-Home-Portfolio

Die STARKVIND-Luftreiniger hat IKEA im vorvergangenen Oktober in den Markt eingeführt und im Februar 2022 die Preise nach unten korrigiert. Die STARKVIND-Luftreiniger gibt es sowohl als Standventilator für 149 Euro als auch in einen Tisch integriert für 199 Euro .

Wie genau die IKEA-Applikation die Messwerte zur Luftqualität darstellt, demonstrieren erste Nutzer des Community-Portals reddit.com in entsprechenden Screenshots . Die IKEA-Applikation blendet den aktuellen PM2,5-Wert sowohl in der Geräte-Ansicht ein als auch in der Detail-Ansicht, die den Messwert noch mal einordnet und im Kontext der Gut/OK/Schlecht-Skala darstellt.

Während sich die DIRIGERA-Aktualisierung auf Version 1.23.1 vor allem um Stabilitätsverbesserungen und eine Optimierung der Batterielaufzeit verbundener Komponenten kümmert, zeigt die IKEA Home smart App in ihrer neuesten Version nun auch Informationen zur Luftqualität an.

Zum anderen hat IKEA auch die begleitende iPhone-Applikation aktualisiert und bietet die IKEA Home smart App nun in Ausgabe 1.5 mit neuen Funktionen an.

Der schwedische Möbelhändler IKEA schraubt gerade mit neuem Ehrgeiz an seinem Smart-Home-Angebot. Zum einen wird seit wenigen Tagen eine Aktualisierung für das neue DIRIGERA-Hub bereitgestellt, das sich als zentrales Smart-Home-Gehirn um die Steuerung aller IKEA-Geräte und deren Eingliederung in Apples HomeKit-Setup kümmert.

