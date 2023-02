LooC und SCA ermöglichen Sehtest per iPhone-App

Wer grob über den Zustand und die Kapazitäten des eigenen Hörvermögens in Kenntnis gesetzt werden möchte, ohne dafür gleich einen Abstecher zum Akustiker beziehungsweise zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt einplanen zu müssen, dem empfehlen wir den iPhone-Download Mimi, der seine Messergebnisse sogar in Apples Health-Applikation eintragen kann.

Test-Apps auch fürs Sehvermögen

Und nicht nur die Ohren lassen sich am iPhone auf ihre Tauglichkeit in abklopfen, auch für die Augen bieten sich mehrere Applikationen an, die sich zumindest für eine erste, objektive Einschätzung des aktuellen Sehvermögens nutzen lassen.

LooC: Umfangreicher Gratis-Kandidat

Simpel, komplett kostenfrei und schnell verstanden ist die iPhone-Anwendung LooC, die von ihren in Berlin ansässigen Machern als „genaueste Sehtest-App auf dem Markt“ beworben wird und sowohl den Amsler-Test bereitstellt als auch einen Nahsicht-, einen Fernsicht- und einen Farben-Test.

Looc nutzt die Frontkamera des iPhones, um sicherzustellen, dass sich der Kopf des Probanden nicht zu nah am Gerät befindet und führt Schritt für Schritt durch die angebotenen Tests.

Seh-Check-App mit Spracherkennung

Fast noch einen Zacken einfacher fällt die so genannte Seh-Check-App des Vereins „Kuratorium Gutes Sehen“ aus. Die Gratis ladbare Anwendung stellt allerdings nicht all ihre Funktionen kostenlos zur Verfügung, sondern will einzelne Features wie etwa den Landolt-Seh-Check zusätzlich monetarisieren und macht dies etwas umständlich über eine eigene In-App-Währung.

Der Nah-Seh-Check und der Fern-Seh-Check sind in der App jedoch beide gänzlich kostenlos verfügbar und könne euch dabei helfen Unsicherheiten schnell aus der Welt zu räumen. Ganz nett: Während der Sehtests erkannte Zahlen lassen sich mit Hilfe der integrierten Spracherkennung einfach einsprechen.