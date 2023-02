Netflix: Leistungserweiterungen exklusiv für Premium-Abonnenten

Netflix hat für seine teuerste Abo-Stufe Premium die Anzahl der Geräte erhöht, auf die man gleichzeitig Inhalte herunterladen kann. Statt bislang maximal vier können Nutzer eines Netflix-Premium-Abos jetzt bis zu sechs verschiedene Geräte nutzen, um Filme und Serien für die Offline-Nutzung zu speichern.

Das zum Monatspreis von 17,99 Euro angebotene Premium-Abo von Netflix bietet die Möglichkeit, den Videodienst auf bis zu vier Geräten gleichzeitig zu verwenden. Mit der zusätzlichen Option, Videos auf nun bis zu sechs Geräte herunterzuladen, will der Anbieter der Tatsache Rechnung tragen, dass Abonnenten den Videodienst auch unterwegs teils auf mehreren persönlichen Geräten verwenden.

Netflix 3D-Audio als Surround-Sound-Ersatz

Netflix hat darüber hinaus angekündigt, dass Premium-Abonnenten bei einer wachsenden Auswahl von Filmen und Serien auf erweiterte Audio-Optionen zugreifen und die Inhalte in „Netflix 3D-Audio“ wiedergeben können.

Das 3D-Audio von Netflix ist nicht mit Apples „3D-Audio mit Dolby Atmos“ zu verwechseln. Netflix verspricht mit der Funktion eine mit einem Kinobesuch vergleichbare Klangqualität ganz ohne zusätzliche Ausrüstung und unabhängig vom Wiedergabegerät. Als Beispiel bietet der Videodienst die ungen eingebettete Videodemonstration an.

Netflix bietet die neue Audio-Option ab sofort für mehr als 700 der am häufigsten gesehenen Titel an, darunter Stranger Things, The Watcher, Wednesday und Glass Onion: A Knives Out Mystery. Zudem sollen angekündigte Neuerscheinungen wie You – Du wirst mich lieben, Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun und Tour de France direkt mit Unterstützung für 3D-Audio starten.

Die mit 3D-Audio ausgestatteten Filme und Serienstaffeln sind mit einem entsprechenden Logo gekennzeichnet und lassen sich auch über die Neflix-Suche nach „3D-Audio“ finden. Die Funktion wird bei der Wiedergabe der entsprechenden Inhalte automatisch aktiviert.