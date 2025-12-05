Leuchtmittel, Sensoren, Fernbedienungen
Günstiger Verkaufsstart: IKEAs neues Matter-Sortiment jetzt erhältlich
IKEA hat sein angekündigtes Matter-Sortiment nun sowohl online als auch in den Filialen freigeschaltet. Neben ersten Leuchtmitteln, die bereits vorab in einzelnen Einrichtungshäusern gesichtet wurden, stehen nun sämtliche Sensoren und Steuergeräte mit endgültigen Euro-Preisen bereit.
Die neuen KAJPLATS-Beleuchtungslösungen decken ein breites Spektrum ab und beginnen bei 6,99 Euro für eine einfache E27-Lampe mit einstellbarem Weißton. Das teuerste aktuell gelistete Set ist ein GU10-Starterpaket mit Fernbedienung für 29,99 Euro.
Fünf neue Matter-Sensoren
Im Mittelpunkt des Sortiments stehen fünf Sensoren, die unterschiedliche Anforderungen im Haushalt abdecken sollen. Der MYGGSPRAY Bewegungssensor für 9,99 Euro ist für den Innen- und Außenbereich gedacht und schaltet Licht automatisch ein, wenn Personen erkannt werden. Der Tür- und Fenstersensor MYGGBETT zum gleichen Preis meldet geöffnete oder geschlossene Zustände und kann in Verbindung mit einem Smart-Home-System auch Mitteilungen auf das Smartphone auslösen.
Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor TIMMERFLOTTE für 9,99 Euro zeigt Messwerte nacheinander an. Der Luftqualitätssensor ALPSTUGA kostet 39,99 Euro und misst CO₂, Feinstaub, Temperatur und Feuchtigkeit. Er ist so ausgelegt, dass er mit den Luftreinigern von IKEA zusammenarbeitet. Der Wassersensor KLIPPBOK für 9,99 Euro reagiert auf austretendes Wasser und gibt vor Ort ein akustisches Signal aus. Wenn er mit einem Hub verbunden wird, versendet er zusätzlich eine Benachrichtigung.
Neue Fernbedienungen für Matter-Steuerungen
Neben den Sensoren erweitert IKEA auch die manuelle Steuerung. Die BILRESA Fernbedienung mit zwei Tasten kostet 4,99 Euro und eignet sich für grundlegende Aufgaben wie das Schalten von Lampen, das Dimmen oder das Auslösen gespeicherter Szenen. Die Variante mit Drehrad ermöglicht feinere Anpassungen und wird für 6,99 Euro angeboten. Beide Modelle sind als Ergänzung zu Matter-Systemen gedacht und können Gruppen oder einzelne Geräte steuern.
Zudem verkauft IKEA zwei farbige Dreierpacks der BILRESA-Reihe. Ein Set enthält drei Fernbedienungen mit Scrollrad für 19,99 Euro. Das zweite Set umfasst drei Modelle mit Doppeltaste und kostet 14,99 Euro. Sie sollen Haushalten eine flexible Ausstattung ermöglichen, ohne dass jede einzelne Steuerung separat erworben werden muss.
Startschuss für das neue Smart-Home-Portfolio
Mit dem vollständigen Verkaufsstart zieht IKEA die Linie zur Vorabverfügbarkeit in einzelnen Filialen und setzt den angekündigten Ausbau des Matter-Sortiments fort. Die neuen Geräte ergänzen das bestehende Smart-Home-Angebot um zusätzliche Messpunkte und Steueroptionen, die künftig in allen Matter-Umgebungen genutzt werden können.
Entwickler: Inter IKEA Systems B.V.
Laden
Wie froh ich bin nicht den Bewegungsmelder von Hue für draußen geholt zu haben.
Verstehe ich das jetzt richtig?
Für diese ganzen Geräte muss ich keine extra Steuerzentrale oder irgendein Hub kaufen, sondern kann es direkt zu Apple HomeKit hinzufügen über die Home App, „+“ rechts oben, „Gerät hinzufügen“. Danach wird es mir schon in der Home App angezeigt und ich kann das Gerät direkt nutzen?
Nein, du brauchst schon ein Hub. Aber es muss eben nicht mehr das von IKEA sein, sondern zum Beispiel auch ein HomePod (mini), Apple TV 4k oder manche neuere TVs und andere recht neue „smarte“ Geräte.
Achso ja stimmt. Ein aktuelles Apple TV 4K und mehrere HomePod minis habe ich zu Hause. Sollte dann also passen. Danke für die Antwort!
Ja, sollte passen. Man benötigt einen „Thread Border Router“ Apple TV (nicht alle) oder sowas wie ein HomePod mini.
Und dann könnte ma noch gucken welche Matter Version das vorhandene System unterstützt. Das wird für die Funktionen von den IKEA Produkten aber vermutlich nicht so entscheidend sein.
Und der Ikea-Hub ist immer Voraussetzung oder was? Oder hat sich das mit den neuen Geräten geändert, so dass sich diese direkt einbinden lassen?
Du kannst die neuen Geräte per Matter mit jedem Matter Hub koppeln. „Dieses smarte Produkt unterstützt den universellen Matter-Standard. Dadurch ist es leicht zu installieren, zu bedienen und kann mit dem DIRIGERA Hub oder anderen gängigen Systemen verbunden werden.“
Du scheint dich gut auszukennen (ich 0), daher eine Frage: Kann man das vielleicht irgendwie mit einem AppleTV als Hub lösen?
@Jan: Genau, ein HomePod mini oder Apple TV 4K sollte dafür geeignet sein.
Ja, AppleTV und HomePods sind jeweils auch Matter-Hubs
Ja kannst du wenn der Apple TV deine Home zentrale ist und thread unterstützt (das kann nur die Ethernet Variante), dann einfach den Code auf dem Gerät scannen und das Ikea Gerät sollte über die Home App steuerbar sein.
Bei TIMMERFLOTTE gibt es zum Beispiel unter „Produktinformationen & Materialen > Montage & Dokumente“ den Bereich „Pflegehinweise“. In dem PDF-Dokument kannst du nach „Matter“ & „Thread“ suchen. Da steht drin, dass beides unterstützt wird. Sprich wenn du einen Apple TV oder Homepod hast der Thread unterstützt sollte es funktionieren.
Keine Ahnung warum das im Pflegehinweise PDF ist ¯\_(ツ)_/¯
@Ben: Tatsächlich, danke für den Hinweis! Für alle einmal
„Wissenswert
• Wenn das Produkt mit dem IKEA Home smart System
verbunden ist, sind zusätzliche Funktionen in der IKEA
Home smart App verfügbar.
• Wenn das Produkt mit einem anderen smarten System
verbunden ist, das den Matter-Standard nutzt, bitte beim
Hersteller nach den verfügbaren Funktionen nachfragen.
• Dieses Produkt verwendet die Thread-Technologie, um mit
anderen smarten Produkten zu kommunizieren. Für die
Verbindung mit Matter-Systemen ist ein Thread-BorderRouter erforderlich. Viele smarte Produkte oder Hubs
verfügen über einen integrierten Thread-Border-Router.“
Der Bewegungssensor funktioniert aber nur mit Lampen, die ebenfalls eine smarte Birne habe oder?
Ja. Außer man nutzt zwischengeschaltete smarte Relais von z.B. Shelly oder Sonoff.
Ich frag mich gerade wie es sonst auf zauberhafte Weise nicht smarte Lampen (oder unterputzschalter) schalten sollte
per smartem Zwischenrelays / Zwischenstecker ;)
Was nicht die Frage war ;)
Doch, war die Frage vom Schneider. ;)
Nein war es nicht. Er hat gefragt ob die Lampen smart sein müssen und das müssen sie. Ob man dann smarte Relais benutzen kann war eben nicht die Frage.
Wenn jemand fragt ob ein Auto Verbrenner) ohne Sprit fahren kann, dann ist die Antwort dazu auch: nein. Und nicht ja, wenn man das Auto zieht.
@Jake_Peralta: Ich sehe das eher wie „scoo“. Keine Ahnung was du mit deinen merkwürdigen Aussagen bezwecken möchtest. Während seine Antwort gängige und hilfreiche Infos geliefert hat, sind deine nur destruktiv. Ein smarte Birne oder eine smarte Steckdose/Relais zu benutzen sind gängig. Sein Auto zu ziehen nicht. Keine Ahnung was so eine Quatsch-Aussage soll.
Nein eine smartes Unterputz Relais zu haben ist weit weit entfernt von gängig, nicht mal im Ansatz ist das gängig.
Und nur darum ging’s, nicht alles so ernst nehmen.
Funktioniert der Bewegungsmelder dann nur mit smarten Leuchten?
Siehe meinen Kommentar auf deine vorherige Frage ;) Es ist kein verkabelter Bewegungsmelder, somit brauchst du auf der Gegenseite auch smarte Geräte wie eben smarte Leuchtmittel oder smarte Relais.
Der ALPSTUGA sieht preislich interessant aus, um diesen neben meinem 3D Drucker zu platzieren. Mir ist außerdem kein Matter Produkt bekannt, dass Co2 und Partikel in der Preisklasse misst. Sonst ist es häufig entweder oder und nur die teureren Produkte haben beides.
Und sogar noch mit Display.
Sobald die Steckdosen Matter fähig sind kann endlich der Ikea hub weg
ist das denn jetzt mattere OVER THREAD, oder über wlan?
Steht so recht irgendwie nicht dran – z.B. am „MYGGSPRAY Funk-Bewegungsmelder, smart“
Scheinbar Matter-over-Thread, aber das sind Infos aus anderen Foren. Offizielle Infos auf der IKEA Website konnte ich dazu auch nicht finden
bin gespannt. Aktuell ist Vieles weder per Versand noch im Ikea vor Ort zu haben.
Diese 3erPacks mit den Schaltern sind online sogar (schon) ausverkauft.
Werd mal in paar Tagen nochmal danach gucken.
Würde mich auch brennend interessieren.
Bei Ikea sehe ich nichts.
Es ist definitiv Matter over Thread. In den Pflegehinweisen ist es tatsächlich aufgeführt (Danke @Ben).
Stimmt, Tatsache
Vielen Dank :-)
Funktioniert einwandfrei mit einem HomePod mini nur die Fernbedienung mit dem Drehrad wird in der Home App mit 9 Tasten angezeigt. Und dimmen geht mittels drehen so auch nicht. Wahrscheinlich ist das mit Dirigera besser.
Braucht von für die neuen Geräten noch einen Dirigera-Hub?
Matter und Thread sind doch leider nach wie vor ein unendliches Durcheinander das keiner so richtig versteht.
Ich bezweifle, dass die Mehrzahl der Ikea Kunden mit der Hardware klar kommen werden, wenn sie nicht auch die Ikea App und einen Ikea Hub verwenden.
Ich habe letztens zwei Matter Heizkörperthermostate (ich glaube von meros) gekauft, in der Hoffnung dass das schon irgendwie in Homekit (HomePod Minis sind vorhanden) funktionieren wird. Nach zwei Stunden habe ich es aufgegeben, und ich würde behaupten, dass ich in dem Bereich wesentlich informierter bin als jemand (Ikea Kunde) der sich dafür weniger interessiert.
Was ja auch völlig ok ist.
Ist doch super, dass es eine einfache und kostengünstige Lösung gibt.
KAJPLATS – LED-Leuchtmittel E27 1521 lm
Das ist mal eine Ansage hinsichtlich der Leuchtstärke.
100 W Glühlampe – Ihr wisst schon ;)