Günstiger Verkaufsstart: IKEAs neues Matter-Sortiment jetzt erhältlich

IKEA hat sein angekündigtes Matter-Sortiment nun sowohl online als auch in den Filialen freigeschaltet. Neben ersten Leuchtmitteln, die bereits vorab in einzelnen Einrichtungshäusern gesichtet wurden, stehen nun sämtliche Sensoren und Steuergeräte mit endgültigen Euro-Preisen bereit.

Die neuen KAJPLATS-Beleuchtungslösungen decken ein breites Spektrum ab und beginnen bei 6,99 Euro für eine einfache E27-Lampe mit einstellbarem Weißton. Das teuerste aktuell gelistete Set ist ein GU10-Starterpaket mit Fernbedienung für 29,99 Euro.

Fünf neue Matter-Sensoren

Im Mittelpunkt des Sortiments stehen fünf Sensoren, die unterschiedliche Anforderungen im Haushalt abdecken sollen. Der MYGGSPRAY Bewegungssensor für 9,99 Euro ist für den Innen- und Außenbereich gedacht und schaltet Licht automatisch ein, wenn Personen erkannt werden. Der Tür- und Fenstersensor MYGGBETT zum gleichen Preis meldet geöffnete oder geschlossene Zustände und kann in Verbindung mit einem Smart-Home-System auch Mitteilungen auf das Smartphone auslösen.

Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor TIMMERFLOTTE für 9,99 Euro zeigt Messwerte nacheinander an. Der Luftqualitätssensor ALPSTUGA kostet 39,99 Euro und misst CO₂, Feinstaub, Temperatur und Feuchtigkeit. Er ist so ausgelegt, dass er mit den Luftreinigern von IKEA zusammenarbeitet. Der Wassersensor KLIPPBOK für 9,99 Euro reagiert auf austretendes Wasser und gibt vor Ort ein akustisches Signal aus. Wenn er mit einem Hub verbunden wird, versendet er zusätzlich eine Benachrichtigung.

Neue Fernbedienungen für Matter-Steuerungen

Neben den Sensoren erweitert IKEA auch die manuelle Steuerung. Die BILRESA Fernbedienung mit zwei Tasten kostet 4,99 Euro und eignet sich für grundlegende Aufgaben wie das Schalten von Lampen, das Dimmen oder das Auslösen gespeicherter Szenen. Die Variante mit Drehrad ermöglicht feinere Anpassungen und wird für 6,99 Euro angeboten. Beide Modelle sind als Ergänzung zu Matter-Systemen gedacht und können Gruppen oder einzelne Geräte steuern.

Zudem verkauft IKEA zwei farbige Dreierpacks der BILRESA-Reihe. Ein Set enthält drei Fernbedienungen mit Scrollrad für 19,99 Euro. Das zweite Set umfasst drei Modelle mit Doppeltaste und kostet 14,99 Euro. Sie sollen Haushalten eine flexible Ausstattung ermöglichen, ohne dass jede einzelne Steuerung separat erworben werden muss.

Startschuss für das neue Smart-Home-Portfolio

Mit dem vollständigen Verkaufsstart zieht IKEA die Linie zur Vorabverfügbarkeit in einzelnen Filialen und setzt den angekündigten Ausbau des Matter-Sortiments fort. Die neuen Geräte ergänzen das bestehende Smart-Home-Angebot um zusätzliche Messpunkte und Steueroptionen, die künftig in allen Matter-Umgebungen genutzt werden können.