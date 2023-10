Überhitzte iPhones: Apples Update hat geholfen

Mit dem am Mittwoch veröffentlichen Update auf iOS 17.0.3 hat Apple erfreulich schnell auf das Problem reagiert, das die neuen iPhone-15-Modelle in bestimmten Situationen ungewöhnlich heiß werden. Dem allgemeinen Feedback zufolge scheint Apples Nachbessern auch tatsächlich für eine positive Entwicklung zu sorgen.

Das Computermagazin ZDNET wollte sich diesbezüglich aber nicht auf den allgemeinen Eindruck verlassen, sondern hat nachgemessen und die Temperaturwerte vor und nach dem Update verglichen. Ausgangspunkt waren dabei ein iPhone 15 Pro und ein iPhone 15 Pro Max. Das kleinere der beiden Geräte wurde beim Wechsel zwischen der Standard-Kameraanwendung und der Kamera-App „Halide“ ungewöhnlich heiß, das Max-Modell brachte es beim schnellen Laden auf außergewöhnlich hohe Temperaturen.

Wie auf den Bildern oben zu sehen, sind die von ZDNET beim Schnellladen gemessenen Temperaturen im Anschluss an die Installation von iOS 17.0.3 deutlich gesunken. Der Autor teilt in diesem Zusammenhang mit, dass er sich bemüht hat, die Bedingungen für beide Messungen möglichst identisch zu halten, dies sowohl die Messsituation an sich aus auch den Ladezustand des iPhones betreffend.

Keine Leistungseinbußen mit iOS 17.0.3

Im Zusammenhang mit dem von Apple zur Vermeidung der Temperaturprobleme angekündigten Update wurde auch darüber diskutiert, ob Apple die Leistung der Geräte drosselt, um die gewünschte Absenkung zu erreichen. Apple selbst hat dies von Beginn an dementiert und das Download-Portal Beta Profiles liefert nun einen ersten Beleg.

It seems like Apple has kept its promise.

iOS 17.0.3 fixes overheating issues on the iPhone 15 Pro without compromising the performance of the A17 Pro. pic.twitter.com/oZCxt3FsCj — Beta Profiles (@BetaProfiles) October 5, 2023

Die auf den beiden Screenshots ersichtlichen Benchmark-Werte zeigen, dass der A17-Pro-Prozessor in dem vor und nach dem Update auf iOS 17.03 getesteten iPhone 15 Pro mit nahezu identischen Leistungswerten operiert.

Wenngleich man sicher noch ein wenig abwarten muss, ob sich dieser erste Eindruck stabilisiert, scheint es zumindest so, als habe Apple hier in der Tat nur an den richtigen Schrauben drehen müssen und nichts Gravierendes verbockt.