Identitäts-Dienste: Verimi und Yes offenbar vor Fusion

Draußen ist Corona, die Menschen sind alle zu Hause und gleichzeitig erleben webbasierte Dienste einen Ansturm neuer Anwender, deren Identitäten je nach Online-Angebot zweifelsfrei festgestellt werden wollen. Eine Situation, auf die die Sparkassen zuletzt vor allem mit dem Verweis auf ihren Identitätsdienst Yes reagiert haben.

Unter anderem bei Plattformen wie nebenan.de implementiert, bietet der Identitätsdienst Yes einen vereinfachten Login und die Verwaltung aller Zugänge an, die über die Yes-Infrastruktur angelegt wurden. Eine Infrastruktur die sowohl von Volks- und Raiffeisenbanken als auch von den Sparkassen mitgetragen wird, die seit mehreren Jahren eigene Beteiligungen an Yes vorweisen können.

Zumindest in Teilen konkurriert Yes dabei mit dem durch die Deutsche Bank gestütztem Identitäts-Dienst Verimi, der sich in den vergangenen Wochen nicht nur einen Namen als digitale Ablage für Führerschein und Personalausweis gemacht hat, sondern zuletzt durch Datenpannen, fragwürdige Geschäftsgebaren und eklatante Sicherheitslücken bei der Identifikation seiner Anwender aufgefallen ist. ifun.de berichtete:

Jetzt sollen beide Identitäts-Dienste damit beschäftigt sein über eine mögliche Fusion zu verhandeln. Sollte man sich einigen, würde die deutsche Kreditwirtschaft perspektivisch auf nur noch eine App zur Identitäts-Feststellung setzen und damit einen De-Facto-Standard schaffen, an dem so schnell kein Weg vorbeiführen würde.

Verimi mit Führungsanspruch

Wie die Gruner+Jahr-Publikation FinanceFWD berichtet, denken Verimi und Yes derzeit über eine Fusion der beiden Identitäts-Dienste nach, die dann wohl unter Führung von Verimi weiter ausgebaut werden dürften.

Gemeinsam könnten es die beiden Identitäts-Dienste auf mehr Sichtbarkeit bringen, allerdings sollen sich die entsprechenden Verhandlungen derzeit noch in ihrer frühen Phase befinden. Sollten Verimi und Yes fortan gemeinsame Sache machen, wäre das Ergebnis der erste Identitäts-Dienst mit breiter Rückendeckung der Kreditwirtschaft.