CovPass bemängelt laxe Kontrollen – Corona-Warn erleichtert Check-ins

Wenn vom Wirt oder Veranstalter ein entsprechender Code angeboten wird, können Nutzer der Corona-Warn-App nun also neben Sachsen auch in Baden-Württemberg in Gaststätten oder bei Konzerten einchecken, ohne dabei persönliche Daten abgeben zu müssen, wie dies beim Papier-Check-in oder der Luca-App der Fall ist. Bleibt zu hoffen, dass sich hier weitere Bundesländer anschließen, um die Investitionen in die mit nicht zu knappen öffentlichen Mitteln finanzierte App nachhaltiger zu machen.

Mit ihrer neuen App-Version reagieren die Entwickler der CovPass-App auf die Tatsache, dass die in der Anwendung hinterlegten Impfzertifikate oft, womöglich sogar in den meisten Fällen nur oberflächlich kontrolliert werden.

