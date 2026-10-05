Der ADAC erweitert den Funktionsumfang seiner Drive-App kontinuierlich. Mit der neu veröffentlichten Version 7.1.0 hat der ADAC unter anderem die Anzeige der Tankstellenpreise verbessert und die CarPlay-Integration erweitert.

Spritpreis-Ampel und CarPlay-Tempo

Beim Blick auf die Karte zeigt die Drive-App jetzt eine sogenannte Spritpreis-Ampel. Damit sollen sich die Tankstellenpreise im aktuellen Kartenausschnitt auf einen Blick vergleichen lassen. Grüne Pins kennzeichnen die günstigsten Tankstellen, gelbe Pins stehen für ein durchschnittliches Preisniveau und rote Pins markieren die teuersten Angebote. Die Einstufung richtet sich dabei stets nach der ausgewählten Kraftstoffsorte und dem aktuell sichtbaren Kartenausschnitt.

Auch die Unterstützung von CarPlay wurde mit der neuen Version der App erweitert. Ähnlich wie beispielsweise bei Google Maps zeigt die ADAC-App nun auch in CarPlay die aktuelle Geschwindigkeit und die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit an. Wir sind gespannt, wie zuverlässig diese Anzeige funktioniert. Andere Apps liegen hier gerne mal daneben.

Auch die integrierte Suchfunktion wurde erweitert. Neben Orten lassen sich jetzt auch Kategorien oder konkrete Ziele eingeben. Suchanfragen wie „Tanken in München“, „Esso Hamburg“ oder „Camping Bardolino“ sollen es laut ADAC einfacher machen, passende Orte und Angebote direkt zu finden.

Vom Spritpreisvergleich zur Navigations-App

ADAC Drive ist ursprünglich als App zum Vergleich von Spritpreisen gestartet, hat sich seither aber deutlich weiterentwickelt. Vor allem die Navigationsfunktionen baut der ADAC regelmäßig aus. So lassen sich bei der Routenplanung beispielsweise auch Wohnmobile und Gespanne berücksichtigen, wobei Abmessungen und Gewicht der Fahrzeuge hinterlegt werden können. Darüber hinaus zeigt die App inzwischen auch Wetterinformationen entlang der geplanten Strecke sowie Hinweise zu Mautgebühren und Umweltzonen an.

Für einen Teil der Funktionen ist die Anmeldung mit einem Benutzerkonto erforderlich. Der ADAC bietet die App zwar kostenlos an, will mit dieser Beschränkung jedoch zur Erstellung eines persönlichen Kontos animieren. Mitglieder des Automobilclubs können darüber hinaus verschiedene Zusatz- und Vorteilsangebote nutzen.