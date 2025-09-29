Hydra: Eine klare App-Empfehlung für Reddit

Wir haben im vergangenen Jahr viel Zeit mit OpenRed verbracht und waren mit der App sehr zufrieden. Reddit ließ sich damit ohne Abo-Gebühren nutzen, es gab keine Werbung, die Filteroptionen funktionierten gut und die Bedienung war unkompliziert.

OpenRed: Inzwischen leider nicht mehr im App Store verfügbar

Für alle, die Reddit nur gelegentlich besuchen, war das eine sehr gute Lösung. Gerade nachdem Reddit im Herbst 2023, sozusagen über Nacht, auf ein Gebühren-Modell wechselte.

Mit dem Wechsel auf das neue iPhone 17 ist uns jedoch aufgefallen, dass OpenRed nicht mehr im App Store zu finden ist. Ein erneutes Herunterladen war nicht möglich, und auch ein Update wurde nicht mehr angeboten. Also haben wir uns auf die Suche nach Alternativen gemacht und verschiedene Apps ausprobiert, darunter Narwhal und andere bekannte Reddit-Clients.

Hydra überzeugt ohne Zwangsabo und Werbung

Von allen getesteten Anwendungen hat uns Hydra am meisten überzeugt. Die App lässt sich komplett ohne verpflichtendes Abo nutzen. Wer den Entwickler unterstützen möchte, kann eine freiwillige Zahlung leisten, muss dies aber nicht tun. Werbung wird ebenfalls nicht eingeblendet, und die Bedienung wirkt angenehm unaufdringlich.

Hydra unterstützt mehrere Benutzerkonten, erlaubt das Anlegen von Favoriten für häufig genutzte Subreddits und bietet eine schnelle Navigation mit einfachen Gesten. Inhalte können komfortabel sortiert und durchsucht werden. Fotos und Videos werden in einem eigenen Viewer geöffnet, und sensible Inhalte lassen sich automatisch ausblenden. Uns gefällt zudem, dass Hydra sich nahtlos in iOS einfügt und sich anfühlt, als wäre die App direkt für das System entwickelt worden. Ein wenig wie Apollo damals.

Aktuelle Version 3.0 bringt neue Funktionen

Erst vor wenigen Tagen ist Hydra in Version 3.0 erschienen. Die Aktualisierung führt anpassbare App-Icons ein, erlaubt das individuelle Konfigurieren von Wischgesten und verbessert die Suche sowie Sortierung in Subreddits. Auch die Verwaltung der eigenen Communities wurde überarbeitet, der Bild-Cache optimiert und verschiedene Fehler wurden behoben.

Für uns ist Hydra derzeit die beste Möglichkeit, Reddit auf dem iPhone ohne Pflichtabo und ohne störende Werbung zu nutzen. Probiert die App aus und unterstützt den Entwickler, wenn sie euch gefällt.