OpenRed ist aus dem App Store verschwunden
Hydra: Eine klare App-Empfehlung für Reddit
Wir haben im vergangenen Jahr viel Zeit mit OpenRed verbracht und waren mit der App sehr zufrieden. Reddit ließ sich damit ohne Abo-Gebühren nutzen, es gab keine Werbung, die Filteroptionen funktionierten gut und die Bedienung war unkompliziert.
OpenRed: Inzwischen leider nicht mehr im App Store verfügbar
Für alle, die Reddit nur gelegentlich besuchen, war das eine sehr gute Lösung. Gerade nachdem Reddit im Herbst 2023, sozusagen über Nacht, auf ein Gebühren-Modell wechselte.
Mit dem Wechsel auf das neue iPhone 17 ist uns jedoch aufgefallen, dass OpenRed nicht mehr im App Store zu finden ist. Ein erneutes Herunterladen war nicht möglich, und auch ein Update wurde nicht mehr angeboten. Also haben wir uns auf die Suche nach Alternativen gemacht und verschiedene Apps ausprobiert, darunter Narwhal und andere bekannte Reddit-Clients.
Hydra überzeugt ohne Zwangsabo und Werbung
Von allen getesteten Anwendungen hat uns Hydra am meisten überzeugt. Die App lässt sich komplett ohne verpflichtendes Abo nutzen. Wer den Entwickler unterstützen möchte, kann eine freiwillige Zahlung leisten, muss dies aber nicht tun. Werbung wird ebenfalls nicht eingeblendet, und die Bedienung wirkt angenehm unaufdringlich.
Hydra unterstützt mehrere Benutzerkonten, erlaubt das Anlegen von Favoriten für häufig genutzte Subreddits und bietet eine schnelle Navigation mit einfachen Gesten. Inhalte können komfortabel sortiert und durchsucht werden. Fotos und Videos werden in einem eigenen Viewer geöffnet, und sensible Inhalte lassen sich automatisch ausblenden. Uns gefällt zudem, dass Hydra sich nahtlos in iOS einfügt und sich anfühlt, als wäre die App direkt für das System entwickelt worden. Ein wenig wie Apollo damals.
Aktuelle Version 3.0 bringt neue Funktionen
Erst vor wenigen Tagen ist Hydra in Version 3.0 erschienen. Die Aktualisierung führt anpassbare App-Icons ein, erlaubt das individuelle Konfigurieren von Wischgesten und verbessert die Suche sowie Sortierung in Subreddits. Auch die Verwaltung der eigenen Communities wurde überarbeitet, der Bild-Cache optimiert und verschiedene Fehler wurden behoben.
Für uns ist Hydra derzeit die beste Möglichkeit, Reddit auf dem iPhone ohne Pflichtabo und ohne störende Werbung zu nutzen. Probiert die App aus und unterstützt den Entwickler, wenn sie euch gefällt.
Entwickler: Dimitrie Milinovich
Laden
Wo Apollo?
Haben aufgegeben. Leider. Vermisse Apollo sehr :(
2,99€ pro Monat für die Pro (Wortwitz ?) Features sind aber nicht ganz kostenlos ;-) Einmalkauf würde ich bevorzugen.
Ich als offensichtlich alter sa… Versteh das reddit Konzept scheinbar noch nicht so ganz. Warum ist das Portal so beliebt bzw was ist der Hauptzweck? Ernst gemeint.
Reddit ist wie ein riesiges Sammelalbum aus Geschichten, Bildern und Fragen, in das jeder etwas reinkleben darf. Nur ohne Kleber und mit sehr viel mehr Meinungen, die keiner braucht.
Vermutlich das größte Forum weltweit mit eigenen Bereichen (subreddits) für so gut wie jedes erdenkliche Thema. Bietet auch Social Media Funktionen, weshalb es eigentlich über die Bezeichnung „Forum“ herausgewachsen ist. Aber das ist es eigentlich.
Die Foren sind halt für die unterschiedlichsten Bereiche. Du willst über Thema Mietwohnungen reden, dafür gibt es einen Sub. Du willst über das Thema iPhone reden? Dafür gibt es einen Sub. Du willst über deinen Auftritt bei Tinder sprechen? Dafür gibt es einen Sub.. usw. Usw. Man findet Foren für eigentlich alles erdenkliche. Wirklich klasse.
Oh gott. Ich vertraue doch nichts was Hydra heißt. Also wenn ich eines von Agents of Shield gelernt habe dann das.
Haha. Der war gut
Das staatliche Steuerportal des Finanzamtes nennt sich ELSTER. Was sagt dir das? :D
Elektronische Steuererklärung
Denk tiefer…
Deswegen Apps mit iMazing sichern! Irgendwann läuft zwar auch da die Signierung ab, aber das dauert länger.
Apps mit iMazing?
Gibt’s da auch deutsche Inhalte?
In den deutsches subreddits, ja klar
Jepp. ;)
Lebst du auf dem Mond?
Nein. Bin schon etwas älter und mein englisch ist nicht gut. Hab es bisher nicht gefunden.
Redlib ist auch noch eine Alternative. Eigenbeschreibung des Projekts: “a private front-end like Invidious but for Reddit.”
Leider kann man da nichts schreiben, oder habe ich das übersehen?
Ich bin ein Fan von Narwhal. Klar, kostet pro Monat etwas, aber wenn man einen echt würdigen Nachfolger von Apollo sucht, dann ist es diese App.
Apollo war damals sogar noch etwas teurer als es Narwhal jetzt ist.
Heil Hydra!
Ausprobiert. Kommentieren geht nicht. Da bleibe ich lieber in der reddit-App und gönne den Entwicklern ihre Werbeeinnahmen.