Amazon wird neuer Partner für Apples Satellitendienste

Die Basis für Apples satellitengestützte Notfall- und Kommunikationsdienste auf dem iPhone und der Apple Watch dürfte langfristig gesichert sein. Apple hat eine entsprechende Vereinbarung mit Amazon geschlossen. Hintergrund ist die geplante Übernahme des bislang für Apples Satellitendienste zuständigen Unternehmens Globalstar durch Amazon.

Apple nutzt seit 2022 die Satelliteninfrastruktur von Globalstar, um auch ohne Mobilfunkempfang Funktionen wie Notrufmeldungen, Standortfreigaben oder das Versenden von Nachrichten bereitzustellen. Mit der Übernahme von Globalstar durch Amazon soll diese Technik künftig in das Satellitennetzwerk „Leo“ integriert werden. Amazon will sämtliche Leistungen von Globalstar inklusive der Frequenzrechte, Satelliten und Bodenstationen in das eigene System einbinden.

Satellitendienste für iPhone und Apple Watch gesichert

Für Apple bringt diese Entwicklung vor allem Planungssicherheit. Laut einer Mitteilung der beteiligten Unternehmen können die bestehenden Dienste weiterhin betrieben werden, während gleichzeitig zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden sollen. Apple wäre damit nicht gezwungen, eine eigene Satelliteninfrastruktur aufzubauen, sondern könnte weiterhin auf externe Partner setzen.

Apples Marketingchef Greg Joswiak hat anlässlich der Vereinbarung betont, dass Apple und Amazon bereits seit längerer Zeit in unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten und diese Kooperation nun auch im Zusammenhang mit dem Satellitennetzwerk von Amazon fortsetzen wollen.

Ausbau der Kommunikation über Satellit geplant

Der Abschluss der Transaktion wird für das kommende Jahr erwartet. Amazon will das System in der Folge so ausbauen, dass es effizienter und schneller mit Smartphones kommunizieren kann. Diese Technik soll es ermöglichen, neben Notfallmeldungen auch weitere Kommunikationsformen über Satellit abzuwickeln. Denkbar wären etwa Sprachverbindungen oder einfache Datendienste in Regionen ohne Mobilfunkempfang.