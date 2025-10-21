Farbwechsel beim iPhone 17 Pro: Von „Cosmic Orange“ zu komisch Pink

Mehrere Käufer des iPhone 17 Pro berichten, dass sich die ursprünglich orangefarbene Variante der aktuellen Modellgeneration nach kurzer Nutzungszeit farblich verändert hat. Anstelle des vorgesehenen „Cosmic Orange“ zeigt das Metallgehäuse in den bekanntgewordenen Fällen nun einen deutlich pinken Farbton, während der Glasrücken des Geräts unverändert bleibt.

Gleichmäßige Verfärbung der Aluminiumteile

Auffällig ist die gleichmäßige Tönung, die sich über weite Teile der Aluminiumoberflächen erstreckt. Nur schwer erreichbare Stellen wie die Vertiefung rund um das Kameramodul behalten noch Reste der Originalfarbe. Diese homogene Verfärbung spricht gegen erste Annahmen, wonach der Effekt durch Hautkontakt, Schweiß oder punktuelle Reibung verursacht worden sein könnte.

In der Diskussion über mögliche Ursachen, unter anderem in Online-Foren wie reddit.com, rückt die Anodisierung des Aluminiums in den Fokus. Dabei handelt es sich um ein elektrochemisches Verfahren, bei dem Farbpigmente dauerhaft in die Oberfläche eingebracht werden. Organische Farbstoffe gelten jedoch als potenziell licht- und hitzeempfindlich. Es erscheint daher plausibel, dass UV-Strahlung oder thermische Einflüsse bei bestimmten Produktionschargen zu unerwarteten Farbverschiebungen führen können.

Ein Facebook-Nutzer bemängelt Verfärbung durch Sonnenlicht

Materialabweichung mit Sammlerwert?

Die Farbveränderung wirft auch Fragen zur Materialbeständigkeit und Qualitätskontrolle der neuen Gehäusevarianten auf. Gleichzeitig besitzt der veränderte Farbton ästhetische Reize,

Abweichungen vom geplanten Farbspektrum können, sofern sie selten auftreten und dokumentiert sind, das Interesse von Sammlern wecken. In solchen Fällen ist eine Aufwertung über den Neupreis hinaus nicht ausgeschlossen.

Ob es sich bei den betroffenen Geräten um bloße visuelle Abweichungen oder um materialtechnische Mängel handelt, dürfte sich erst zeigen, wenn klar ist, wie Apple auf entsprechende Rückmeldungen reagiert und ob weitere Geräte vergleichbare Veränderungen aufweisen.