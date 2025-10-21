Zwischen Materialfehler und Sammlerstück
Farbwechsel beim iPhone 17 Pro: Von „Cosmic Orange“ zu komisch Pink
Mehrere Käufer des iPhone 17 Pro berichten, dass sich die ursprünglich orangefarbene Variante der aktuellen Modellgeneration nach kurzer Nutzungszeit farblich verändert hat. Anstelle des vorgesehenen „Cosmic Orange“ zeigt das Metallgehäuse in den bekanntgewordenen Fällen nun einen deutlich pinken Farbton, während der Glasrücken des Geräts unverändert bleibt.
Gleichmäßige Verfärbung der Aluminiumteile
Auffällig ist die gleichmäßige Tönung, die sich über weite Teile der Aluminiumoberflächen erstreckt. Nur schwer erreichbare Stellen wie die Vertiefung rund um das Kameramodul behalten noch Reste der Originalfarbe. Diese homogene Verfärbung spricht gegen erste Annahmen, wonach der Effekt durch Hautkontakt, Schweiß oder punktuelle Reibung verursacht worden sein könnte.
In der Diskussion über mögliche Ursachen, unter anderem in Online-Foren wie reddit.com, rückt die Anodisierung des Aluminiums in den Fokus. Dabei handelt es sich um ein elektrochemisches Verfahren, bei dem Farbpigmente dauerhaft in die Oberfläche eingebracht werden. Organische Farbstoffe gelten jedoch als potenziell licht- und hitzeempfindlich. Es erscheint daher plausibel, dass UV-Strahlung oder thermische Einflüsse bei bestimmten Produktionschargen zu unerwarteten Farbverschiebungen führen können.
Ein Facebook-Nutzer bemängelt Verfärbung durch Sonnenlicht
Materialabweichung mit Sammlerwert?
Die Farbveränderung wirft auch Fragen zur Materialbeständigkeit und Qualitätskontrolle der neuen Gehäusevarianten auf. Gleichzeitig besitzt der veränderte Farbton ästhetische Reize,
Abweichungen vom geplanten Farbspektrum können, sofern sie selten auftreten und dokumentiert sind, das Interesse von Sammlern wecken. In solchen Fällen ist eine Aufwertung über den Neupreis hinaus nicht ausgeschlossen.
Ob es sich bei den betroffenen Geräten um bloße visuelle Abweichungen oder um materialtechnische Mängel handelt, dürfte sich erst zeigen, wenn klar ist, wie Apple auf entsprechende Rückmeldungen reagiert und ob weitere Geräte vergleichbare Veränderungen aufweisen.
Ich habe vor kurzem ein Bericht gesehen, dass sich bei schwangeren Frauen die Klodeckel blau verfärben können.
Das ist die neue Apple Qualität – genau wie die Software :)
Immer schnell dabei, zu urteilen, noch bevor irgendwas erwiesen ist. Nicht wahr?
Also dass die Software immer grottiger wird, halte ich langsam für erwiesen an!
Das gab es auch schon bei MacBook und iPads (und anderen Herstellern). Ist zwar super selten aber gibt es immer mal wieder…
Lieber zurück zu Titan
Kenne so einen Effekt von Sony – habe 2 MiniDisc Player MZ-R50. Den gab es damals auch in Orange, einer ist schön satt wie bei der Auslieferung und der andere hat sich optisch (viel heller an der Klappe und nur da) verändert. Das Material ist auch Aluminium. Warum auch immer es damals passiert ist.
Einfach nur noch SCHROTT vom Apfel. Unglaublich sowas in den Verkauf zugeben
Natürlich, zum einen sind das wahrscheinlich Fake Bilder dabei und zum anderen sind es wahrscheinlich 0,00001% der Geräte die betroffen sind, aber alles Schrott, wenn es danach geht wäre ja Samsung der größte Schrott, da sind die Akkus explodiert vor Jahren.
Tatsächlich, du liegst gar nicht so falsch. Zur damaligen Zeit, als der Akku des Samsungs explodierte, war es wirklich der größte Schrott. Aber das gilt eben auch für Apple, wenn die Qualität versagt und das passiert in letzter Zeit immer öfter. An der falschen Stelle gespart, würde ich sagen.
Also, das auf dem 2ten Bild ist sicherlich kein Seriengerät! Oder was soll der „Button“ da oben auf der Kopfseite?
Auf dem ersten Bild ist der Kamera Button zuweit rechts!
Das sind Fakes!
@Coolcat
Das ist das Amerikanische iPhone 17 Pro. Die haben diese Fläche oben drauf, für was weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich Antenne.
Das ist ein US Gerät. Es ist kein Knopf, sondern Antenne.
Das ist kein „Button“ sondern die Antennenöffnung für mmWave 5G bei den US-Modellen.
Über 20 Jahre Erfahrung aber betrachtet man die letzten Monate könnte man glauben Apple wäre ganz neu im Business. Jedem anderen Hersteller würde das um die Ohren fliegen aber hier geht man sogar von Wertsteigerung aus, sprich Apples Unfähigkeit wird auch noch in Gold gegossen. Kann man sich nicht ausdenken.
Was denn für eine Unfähigkeit? Es kann zu Farbverschiebungen kommen. Dann ist es eher der Hersteller (der für Apple es Produziert) und anscheinend keinen Fehler darin sieht. Grundsätzlich ist es ja ein normal funktionierendes iPhone. Kann man umtauschen.
Warum? Noch ist nicht mal ansatzweise erwiesen, was hier das Problem ist.
Du köpfst den Angeklagten auch schon vor dem Richterspruch, oder?
Was mich wundert, das noch niemand der Spalt zwischen Gehäuse und der Glasplatte auf der Rückseite aufgefallen ist. Der ist auf dem Bild schön zu sehen. Der ist ein paar Zehntel breit und würde mich stören. Man sieht den Spalt sogar auf den Plakaten im Media Markt. Da hätte Apple weniger Toleranz machen können, falls möglich. Vielleicht ist das aber auch deswegen, weil Glas und Aluminium verschiedene Ausdehnungskoeffizienten haben? Auf jeden Fall sieht das für mich nicht schön aus.
Das ist Glas wegen dem Laden via MagSafe …
Ich glaube, dass es sich hierbei um Fakebilder handelt. Das Thema war direkt nach Verkaufsstart schon im Netz… finde ich merkwürdig. Auch, dass sie sich so gleichmäßig verfärben – das ist doch Quatsch, oder?
Warten wir es ab. Bisher kann ich auch kaum glauben, dass es echt ist.
Es gibt dann allerdings Hunderte Fakebilder und Videos, denn ich habe das Pink schon in zig Varianten gesehen. Denke, das ist alles echt, betrifft aber nur einen verschwindend geringen Teil.
Wurde doch schon dementiert, dass es sich hierbei um eine Manipulation handelt.
Also falls die Apple Zulieferer hier wirklich organische Farbstoffe verwendet haben, hat Apple wirklich an ner ganz falschen Stelle gespart. Ich bin gelernter Galvanizeur mit Fachrichtung Anodisation und wir benutzen ausschließlich anorganische Farbstoffe. Eben genau damit so was nicht passiert.
Seltsam nur, daß das „iPhone“ auf dem 2. Bild eine Fläche auf der Oberseite hat, die ein normales iPhone 17 Pro gar nicht hat!
Wenn man sich nicht mit dem Produkt beschäftigt, entstehen solche Aussagen. Seltsam ist hier gar nichts. Das ist ein US-iPhone, die haben alle dieses Teil auf dem Kopf.
Wow. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man eventuell einfach mal ruhig sein?
Hm, Apple Qualität mal wieder fragwürdig, Börsenwert in den usa gestiegen. So langsam habe ich den Eindruck, dass der Börsenwert gar nicht den Wert des Unternehmens aus Käufersicht widerspiegelt.
