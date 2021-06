„Only You“ und „Blend“: Neue Spotify-Funktionen starten

Das heute startende Feature will in personalisierten Playlisten zeigen, wie einzigartig die Hörgewohnheiten sind.

Mit der neuen „Only You“-Funktion , die der Musik-Streaming-Dienst Spotify vor wenigen Minuten in der offiziellen Spotify-App freigeschaltet hat, zeigen die Skandinavier heute nicht mehr nur was die Nutzer in den vergangenen zwölf Monaten gehört haben (so wie beim Jahresrückblick „Wrapped“) sondern wie die Audio-Inhalte auf Spotify gestreamt wurden.

