HomePod Mini: Wenn Sensoren nicht angezeigt werden hilft ein Reset

Ihr könnt den HomePod mini auf verschiedene Weise zurücksetzen. Der einfachste Weg dürfe über die Einstellungen des HomePod in der Home-App führen. Hier wird euch ganz unten die Option „HomePod zurücksetzen“ angeboten. Über diese Taste könnt ihr den HomePod entweder neu starten oder komplett aus der Home-App entfernen, was einem Zurücksetzen des Lautsprechers gleich kommt.

