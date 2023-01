Bekannte WLAN-Netze und Passwörter auf dem iPhone anzeigen

Ersatzlos gestrichen hat Apple dagegen die zuvor noch auf dem Mac vorhandene Möglichkeit, die WLAN-Netze in ihrer Priorität zu sortieren. Konnte man vor dem Update auf macOS Ventura die in der WLAN-Übersicht gelisteten Netzwerke noch per Drag-and-Drop sortieren, so ist dies mittlerweile auf dem Mac nicht mehr möglich, auf dem iPhone wurde dergleichen noch nie angeboten.

Insert

You are going to send email to