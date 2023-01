TomTom Go navigiert auf Basis der persönlichen Höchstgeschwindigkeit

Beim Thema Navi-Apps werfen wir gleich nochmal das Thema Umweltzonen in die Runde. Ist es in der Tat so, dass Waze weiterhin die einzige Navigations-App ist, bei der man die für das eigenen Fahrzeug gültigen Plaketten und Berechtigungen hinterlegen kann?

TomTom Go ist eine der wenigen noch verbliebenen klassischen Navigations-Apps und präsentiert sich optisch auf die Routenplanung fixiert und mit der Möglichkeit, das gewünschte Kartenmaterial auf Basis von Ländern und Regionen herunterzuladen, um auch eine Offline-Nutzung zu ermöglichen. Die App lässt sich in vollem Umfang entweder auf Monatsbasis für jeweils 3,99 Euro oder zum Jahrespreis von 19,99 Euro verwenden.

Ob ihr nun aus freien Stücken heraus eine gewisse Maximalgeschwindigkeit nicht überschreitet oder fahrzeugbedingt, beispielsweise mit dem Wohnmobil, nicht schneller als 110 Kilometer pro Stunde fahrt. Wird diese Vorgabe hinterlegt, so sollte die TomTom-App auch für diese Fälle fortan realistischere Ankunftszeiten berechnen. Der entsprechende Wert lässt sich in den Einstellungen der TomTom-App im Bereich „Fahrzeugprofil“ eintragen.

Die Navigations-App TomTom Go hat in den Einstellungen versteckt eine kleine, aber zumindest für einen Teil der Nutzer garantiert hilfreiche Neuerung versteckt. Man kann dort jetzt eine Höchstgeschwindigkeit hinterlegen, die als Grundlage für die Berechnung der Fahrzeit verwendet wird.

