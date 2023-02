HomePod und Subwoofer: Per AirPlay2-Adapter durchaus möglich

[…] Und schon geben die HomePods ein ganz anderes Bild ab :) Richtig geil will ich mal sagen…. :) Leider muss man den Sub nach einem Reboot immer erneut hinzufügen; nicht aber wenn das Apple TV nur schläft. Einmal zugeordnet regelt sich die Lautstärke der HomePods und des Subwoofers (Ich hatte dafür hier noch einen älteren Nubert AW443 im Haushalt) im Gleichschritt über die Fernbedienung des Apple TV.

Der ifun.de-Leser betreibt zwei HomePod der zweiten Generation als Stereopaar und nutzt diese im Verbund mit dem Apple TV 4K. Bespielt wird hier jedoch ein recht großes Wohnzimmer mit circa 40 Quadratmetern, in denen auch die großen HomePods langsam aber sicher an die Grenzen ihrer Basswiedergabe stoßen. Oder um es mit Stefan zu formulieren: Im Raum wird es dann doch langsam etwas dünn bezüglich des Bass.

