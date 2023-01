T Phone: Telekom verkauft eigenes Android-Smartphone

Aushängeschild der beiden Geräte ist in den Augen der Telekom deren angesichts der vorhandenen Ausstattung attraktiver Preis. In der Standardversion geht das T Phone für schlichte 219 Euro in den Handel, die Pro-Variante wird für 269 Euro verkauft. Nimmt man das T Phone als Zugabe zu einem beliebigen MagentaMobil-Tarif, so kosten beide Modelle nur noch jeweils einen Euro. Der Vertrieb der neuen Geräte läuft sowohl im Onlineshop der Telekom als auch über die Telekom Shops vor Ort verfügbar, zudem soll das T Phone auch bei ausgewählten Partnern des Providers verfügbar sein.

Mit Blick auf die Akku-Laufzeit gibt die Telekom lediglich die jeweilige Kapazität von 4.500 mAh beziehungsweise 5.000 mAh an. Der in der Pro-Version verbaute leistungsfähigere Akku lässt sich zudem auch kabellos laden.

Die Telekom startet auch in Deutschland mit einer Eigenmarke für Android-Telefone. Mit dem T Phone und dem T Phone Pro sind jetzt die ersten beiden Smartphones mit einem „T“ auf der Rückseite in Deutschland erhältlich.

