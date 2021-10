HomePod-Mogelpackung: Erstes Zubehör reagiert auf „Hey Siri“

So benötigen Anwender, die Siri über die neuen ecobee-Thermostate aufrufen wollen, nicht nur ein iPhone mit iOS 15 sondern auch einen HomePod mini im gleichen Netzwerk, an den das Kommando zur Bearbeitung weitergeleitet wird. Die Thermostate und alle anderen Drittanbieter-Accessoires, die Siri zukünftig integrieren werden, bieten damit nicht viel mehr als die entfernte Kombination von Mikrofon und Lautsprecher für HomePods an, die ihrerseits ohnehin bereits vorhanden sein müssen.

Mit ecobee hat der erste Hersteller smarter Thermostate nun die Integration von „Hey Siri“ in seine SmartThermostat-Produktlinie angekündigt und geht in seiner Pressemitteilung auf die Hardware-Voraussetzungen ein, die für die Nutzung der erweiterten Siri-Funktion benötigt werden.

