Mit dem EM01P Smart Meter Kit bietet Meross einen Lesekopf an, der die Verbrauchsdaten digitaler Stromzähler ausliest. Das Gerät wird magnetisch an der optischen Schnittstelle des Stromzählers befestigt und übermittelt die erfassten Daten an die Meross-App. Optional ist auch die Abfrage über MQTT und die Einbindung in Home Assistant vorgesehen.

Der Lesekopf nutzt die bei modernen Stromzählern verfügbare Infrarotschnittstelle und unterstützt die Protokolle SML und IEC-62056. Die Montage erfolgt von außen, ohne dass der Zähler geöffnet oder die Elektroinstallation verändert werden muss. Für die Stromversorgung sind ein USB-Netzteil sowie ein zwei Meter langes Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

Verbrauchsdaten und Stromkosten im Blick

Die Meross-App ermöglicht die Auswertung der erfassten Verbrauchsdaten. Neben dem aktuellen Strombezug lässt sich damit auch die Verbrauchsentwicklung über längere Zeiträume verfolgen. Zudem können unterschiedliche Strompreise einschließlich zeitabhängiger Tarife hinterlegt werden. Auf dieser Grundlage zeigt die Anwendung die voraussichtlichen Stromkosten an.

Meross zufolge werden die täglichen Verbrauchsdaten für fünf Jahre kostenlos in der Hersteller-Cloud gespeichert. Minutengenaue Messwerte sollen in der Cloud bis zu zwei Monate und bei lokaler Speicherung bis zu drei Monate verfügbar bleiben.

Lokaler Zugriff auch ohne Internet

Die Messdaten lassen sich im lokalen Netzwerk auch ohne Internetverbindung abrufen. Ebenso können die Einstellungen lokal angepasst werden. Laut Hersteller steht hierfür ergänzend zur Meross-App auch eine Weboberfläche bereit.

Der reguläre Verkaufspreis für das EM01P Smart Meter Kit von Meross liegt bei 79,99 Euro. Bei Amazon ist das Gerät aktuell zum Einführungspreis von 59,99 Euro erhältlich. Dafür muss der auf der Produktseite angezeigte 8-Euro-Coupon aktiviert werden. Zusätzlich werden beim Kaufabschluss automatisch 15 Prozent Rabatt abgezogen. Prüft in jedem Fall den für euch beim Checkout angezeigten Endpreis.