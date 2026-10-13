Zur Markteinführung 59,99 Euro
Meross bringt Stromzähler-Lesekopf mit MQTT-Unterstützung
Mit dem EM01P Smart Meter Kit bietet Meross einen Lesekopf an, der die Verbrauchsdaten digitaler Stromzähler ausliest. Das Gerät wird magnetisch an der optischen Schnittstelle des Stromzählers befestigt und übermittelt die erfassten Daten an die Meross-App. Optional ist auch die Abfrage über MQTT und die Einbindung in Home Assistant vorgesehen.
Der Lesekopf nutzt die bei modernen Stromzählern verfügbare Infrarotschnittstelle und unterstützt die Protokolle SML und IEC-62056. Die Montage erfolgt von außen, ohne dass der Zähler geöffnet oder die Elektroinstallation verändert werden muss. Für die Stromversorgung sind ein USB-Netzteil sowie ein zwei Meter langes Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.
Verbrauchsdaten und Stromkosten im Blick
Die Meross-App ermöglicht die Auswertung der erfassten Verbrauchsdaten. Neben dem aktuellen Strombezug lässt sich damit auch die Verbrauchsentwicklung über längere Zeiträume verfolgen. Zudem können unterschiedliche Strompreise einschließlich zeitabhängiger Tarife hinterlegt werden. Auf dieser Grundlage zeigt die Anwendung die voraussichtlichen Stromkosten an.
Meross zufolge werden die täglichen Verbrauchsdaten für fünf Jahre kostenlos in der Hersteller-Cloud gespeichert. Minutengenaue Messwerte sollen in der Cloud bis zu zwei Monate und bei lokaler Speicherung bis zu drei Monate verfügbar bleiben.
Lokaler Zugriff auch ohne Internet
Die Messdaten lassen sich im lokalen Netzwerk auch ohne Internetverbindung abrufen. Ebenso können die Einstellungen lokal angepasst werden. Laut Hersteller steht hierfür ergänzend zur Meross-App auch eine Weboberfläche bereit.
Der reguläre Verkaufspreis für das EM01P Smart Meter Kit von Meross liegt bei 79,99 Euro. Bei Amazon ist das Gerät aktuell zum Einführungspreis von 59,99 Euro erhältlich. Dafür muss der auf der Produktseite angezeigte 8-Euro-Coupon aktiviert werden. Zusätzlich werden beim Kaufabschluss automatisch 15 Prozent Rabatt abgezogen. Prüft in jedem Fall den für euch beim Checkout angezeigten Endpreis.
Genau das gleich was schon der iMes selbst zur Verfügung über den Provider stellt?
Also in Österreich sieht der Knopf anderst aus….
Leider viel zu teuer. Wer Home Assistant nutzt, kann einfach einen Hichi Lesekopf nehmen. Den gibts in der elektronischen Bucht für etwa 20€. Meiner läuft seit Jahren problemlos.
Viel zu teuer … :-)
Den OBI Energy Tracker gibt es teilweise schon für 15 € direkt bei OBI (regulär ca. 30 €). Dank einer Open-Source-Community-Firmware lässt er sich auch lokal und ohne Cloud betreiben – inklusive MQTT und perfekter Integration in Home Assistant.
Genau. Ich hab ihn auch in meine Homebridge eingebunden und das geht prima.
Und der läuft praktischerweise auch mit Batterien, da ich am Zählerschrank eh keinen Stromanschluss habe.
Ja also nichts für Mieter. An den Zähler komme ich ran aber eine Steckdose ist dort natürlich nicht.
Gleiches Problem bei mir ,….. für ne powerbank wahrscheinlich zu höher Stromverbrauch?
Dafür gibt es Battery-Packs, ist bei Homematic IP auch so.
Also mein it Lesekopf hat mot einer 30000mAh Akku Zwischen 3-5 Tagen gehalten. Wlan war sich die vielen Stahltüren so lala… bestimmt daher der hohe Stromverbrauch
Das Problem ist da eher meistens der eigenverbrauch deiner powerbank beim erzeugen der benötigten 5V
So ein Quatsch, der „Eigenverbrauch“ ist minimal und sind lediglich Wärmeverluste aus der Spannungswandlung von den in den Akkus gespeicherten 3,7V auf USB-konforme 5V.
Die Geräte brauchen in etwa 200-300mA, bei 5V sind das 1-1,5W stündlich. Aus deiner 30.000 mAh Powerbank bekommst du mit 5V im Idealfall 22.200 mA und schon bist du in etwa bei 74-11 Stunden Betriebszeit, oder rund 4-5 Tage.
Das ist der absolut normale Stromverbrauch von den IR Lesegeräten.
OBI Energy Tracker läuft rein mit Batterien und kostet maximal 25 Euro.
Bei mir läuft er jetzt seit 4 Monaten mit den ersten Batterien und sind noch 86% Restkapazität.
Hält also locker ein Jahr.
Geschweige denn das man dort WLAN hat.
Eben. Oftmals sind die Zähler hinter einer verplombten Abdeckung. :-(
Ich frage mich, ob ich so etwas auch brauche, wenn ich eine Solaranlage habe. In der dazugehörigen App kann ich doch auch recht komfortabel den Stromverbrauch ablesen. Wozu braucht man dann noch ein SmartMeter?
Habe auch ne PV-Anlage und kann über den Wechselrichter Import/Export überwachen. Die Zahlen weichen aber ein Stück von denen des geeichten Zählers ab. Wer es gern haargenau haben möchte, der braucht so nen Aufsatz :)
Bei mir als Mieter (Österreich) ist das Problem, dass sich der Zähler außerhalb der Wohnung befindet und das WLAN oder die Übertragung damit nicht funktionieren würde. Detto natürlich Steckdose. Schade eigentlich weil so eine sekündliche Statistik hätte ich nicht ungern.
vielleicht wäre es für einen Elektriker möglich, eine Steckdose direkt nach dem Zähler in den Schrank einzubauen? Strom sollte ja vorhanden sein. Und wegen fehlendem WLAN, vielleicht wäre es auch möglich via DLAN über die Stromleitung? Gäbe DLAN-Adapter mit integriertem WLAN.
Abgesehen davon scheint es immer mehr smarte Gegenstände zu geben, vielleicht wird da in einem Mehrteilnehmerhaus auch mal ein zentrales WLAN eingerichtet, um solche IoT-Geräte anzubinden?
Mein Vermieter hat soviel Weitblick an den Tag gelegt, daß vor ca. 11 Jahren gleich zwei LAN-Kabel und zwei analoge Telefonkabel vom Technikraum außerhalb der Wohnung in die Wohnung verlegt wurden. Ich darf dort mein „Rechenzentrum“ betrieben, also zwei NAS, Switch, Fritzbox, VPN-Router (GL.inet), Pi-hole… Da wäre es eine Leichtigkeit für mich, solch einen Zähler zu installieren. Strom und WLAN sind vorhanden. Aber dafür sehe ich aktuell bei mir keinen Anlass. Obwohl zwei Zähler vorhanden sind und beide interessant wären. Wärme-Pumpe und Wohnung.
Für mich sind solche Geräte eher ein Mehr an Komplexität und verbrauchen zudem noch Strom. Zeit und Geld sind aktuell rar gesäht, deshalb verzichte ich auf sowas.
Ich empfehle hier eher den bitshaker. Tasmota basiert
Ich fand den EWE-Elmo + App immer sehr cool, bis sie den Service leider komplett eingestellt haben. Aber nachdem ich die Firmware auf Tasmota geflasht habe und funktioniert er wieder (mit eigener kleinen App).