iPhone 13 Verkaufsstart: Schlangen vor den Apple Stores, teils Last-Minute-Bestellungen möglich

Amazon will das iPhone 13 mini in verschiedenen Varianten sogar bis morgen liefern. Während die anderen neu erschienenen iPhone-Modelle hier mittlerweile mit teils mehrwöchigen Wartezeiten gelistet sind, hat der Onlinehändler das iPhone 13 mini auf Lager und verspricht bei einer Bestellung vor 18 Uhr die morgige Zustellung.

Apple feiert den Verkaufsstart der neuen Modelle von iPhone und iPad mit einer Pressemitteilung und Bildern aus dem Apple Store Sanlitun in Peking. Die seit vergangenem Freitag vorstellbaren Smartphones iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max sowie das neue iPad der 9. Generation und das iPad mini ohne Home-Taste lassen sich von heute an auch live in den Apple-Ladengeschäften besichtigen.

