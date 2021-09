iPhone 13 Pro und MagSafe Duo Ladegerät: Keine Traumhochzeit

Ach Apple … Der größere Kamerabuckel beim iPhone 13 Pro verträgt sich nur suboptimal mit dem von Apple für stolze 149 Euro angebotenen MagSafe Duo Ladegerät. Das iPhone lässt sich zwar damit laden, wir können uns aber kaum vorstellen, dass dies mit den sonst so hohen Qualitäts- und Designansprüchen Apples konform geht.

iPhone 13 Pro vs Magsafe duo charger (they'll probably need to make a new one) pic.twitter.com/fYF59AZvgu

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 23, 2021