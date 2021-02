Apple Watch dürfte an 100 Millionen Handgelenken sitzen

Schätzungen zufolge traten mittlerweile mehr als 100 Millionen Menschen weltweit eine Apple Watch. Mit offiziellen Zahlen rückt Apple zwar nicht raus, doch die Schätzung des Analysten Neil Cybart dürfte nicht allzu weit von der Realität entfernt liegen. Cybart geht davon aus, dass Apple die 100-Millionen-Marke im Dezember geknackt hat.

Die in diesem Rahmen veröffentlichten Zahlen bestätigen auch unsere Einschätzung, dass die Apple Watch erst in den letzten Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat. Bei der Markteinführung im Jahr 2015 hat Apple die Uhr als exklusives Mode-Accessoire präsentiert, erst nach und nach ist der Hersteller von diesem Gedanke abgerückt und hat die Apple Watch durch Software-Erweiterungen und besonders auch die Integration von Fitness-Funktionen für den breiten Markt attraktiver gemacht.

Cybart geht davon aus, dass Apple im Jahr 2019 mit 30 Millionen verkauften Uhren genauso viel Kunden erreicht hat, wie in den ersten drei Jahren nach Markteinführung der Apple Watch. Und diese Entwicklung dürfte fürs erste ungebrochen bleiben, zumal Apple mit neuen Funktionen wie Fitness+ und dazu noch preislich attraktiveren Angeboten wir der der Apple Watch SE gezielt auf neue Käuferkreise zugeht.

Entsprechendes Potenzial ist durchaus noch vorhanden. So zeigt eine weitere Grafik, dass hier auch mit Blick auf Apples Bestandskunden noch so einiges geht. Aktuell dürften weltweit gerade mal zehn Prozent aller iPhone-Nutzer eine Apple Watch besitzen. Auf die USA gesehen sieht es hier allerdings etwas anders aus, Cybart geht davon aus, dass stolze 35 Prozent aller amerikanischen iPhone-Besitzer auch über eine Apple Watch verfügen.

Apple bietet die schon etwas ältere Apple Watch Series 3 mittlerweile ab 219 Euro an. Die im vergangenen Herbst neu vorgestellte Apple Watch SE gibt es ab 299 Euro und das derzeitige Top-Modell Apple Watch Series 6 startet preislich bei 429 Euro.