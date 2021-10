ARD will Mediathek erweitern – ZDF verbessert Usability

Konflikte sind im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau allerdings vorprogrammiert. So plant die ARD beispielsweise, künftig zwei Mal pro Woche eine Talkshow mit Sandra Maischberger auszustrahlen, was wie bereits jetzt bestätigt wird zu Überschneidungen mit dem Angebot des ZDF führen wird.

Ergänzend soll sich in der neuen ARD Mediathek auch exklusive Unterhaltung wie Comedy mit Carolin Kebekus oder hochwertig produzierte fiktionale Serien finden. Längerfristig legen die Verantwortlichen auch einen klaren Fokus auf jüngere Zielgruppen. Um diese zu erreichen komme man an einem eigenständigen Programmangebot für die Mediathek nicht vorbei.

Insert

You are going to send email to