Homematic IP bündelt Alarmfunktionen in neuer App-Übersicht

Die Homematic IP App erhält mit Version 3.8.18 eine neue Oberfläche für Sicherheitsfunktionen. eQ-3 beginnt heute mit der schrittweisen Verteilung des Updates. Das überarbeitete Alarmsystem wird jedoch erst am 22. Juli für alle Nutzer freigeschaltet.

In der neuen Übersicht führt die App sicherheitsrelevante Geräte, Ereignisse und Statusmeldungen zusammen. Anwender sollen dadurch direkt erkennen können, ob die eingebundenen Komponenten erreichbar und betriebsbereit sind. Bislang mussten verschiedene Bereiche der App aufgerufen werden, um entsprechende Informationen zu prüfen.

Überwachungsmodi und Kamerabilder an einem Ort

Über die zentrale Ansicht lassen sich unterschiedliche Überwachungsmodi aktivieren. So kann das System beispielsweise berücksichtigen, ob sich Bewohner im Haus befinden oder das Gebäude leer steht. Ein Panikknopf ermöglicht es außerdem, einen Alarm manuell auszulösen. Welche Geräte dabei reagieren, hängt von der jeweiligen Einrichtung des Homematic IP Systems ab.

Auch die neuen Sicherheitskameras des Herstellers werden in diesen Bereich eingebunden. Ihre Livebilder lassen sich innerhalb der App aufrufen, wodurch Nutzer auch von unterwegs einen Blick auf Innenräume oder Außenbereiche werfen können. Die Kameras sollen am 31. Juli in den Handel kommen.

eQ-3 hatte den Ausbau von Homematic IP um Kameras und ein umfassenderes Alarmsystem bereits im März angekündigt. Damals waren außerdem neue Sicherheitskomponenten wie der inzwischen erhältliche Türschlossantrieb Pro vorgestellt worden. Dieser kann Bewegungen und Erschütterungen an der Tür erkennen und entsprechende Meldungen an die App senden.

Gerätesuche berücksichtigt Modellkürzel

Version 3.8.18 verbessert zudem die Suche in der Geräteliste. Geräte können künftig nicht nur über ihre Bezeichnung, sondern auch anhand des vom Hersteller vergebenen Produktkürzels gefunden werden. Wer etwa nach „HmIP-PSM-2“ sucht, gelangt direkt zur entsprechenden Schaltsteckdose mit Messfunktion. Dies dürfte vor allem in Installationen mit vielen ähnlichen Komponenten die Zuordnung erleichtern.

Das App-Update wird wie bei Homematic IP üblich in mehreren Etappen verteilt. Daher kann es einige Tage dauern, bis Version 3.8.18 auf allen Geräten angeboten wird. Die Freischaltung des neuen Alarmsystems ist unabhängig davon für den 22. Juli vorgesehen.

