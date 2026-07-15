Großbritannien plant nächtliche Social-Media-Sperre für Jugendliche

Die britische Regierung will den Zugang zu sozialen Netzwerken für 16- und 17-Jährige in der Nacht begrenzen. Ab dem Frühjahr 2027 sollen ausgewählte Apps zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens standardmäßig gesperrt sein. Verbindlich ist die Ruhezeit allerdings nicht. Jugendliche können sie selbst mit wenigen Eingaben abschalten.

Die Regelung ergänzt das bereits angekündigte Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren. Dieses soll unter anderem TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube und X umfassen. Welche Dienste von der nächtlichen Sperre betroffen sein werden, hat das zuständige Technologieministerium noch nicht mitgeteilt.

Endlos-Feeds und Autoplay werden abgeschaltet

Für minderjährige Nutzer sollen außerdem Funktionen deaktiviert werden, die eine lange Nutzung fördern. Dazu gehören automatisch startende Videos und personalisierte Feeds, die fortlaufend neue Beiträge laden. Auch diese Voreinstellungen können Jugendliche ab 16 Jahren ändern.

Die Regierung begründet das abgestufte Modell damit, dass Nutzer nicht unmittelbar nach ihrem 16. Geburtstag ohne Schutzvorgaben auf alle Plattformfunktionen zugreifen sollen. Die Einschränkungen sollen vor allem Schlafprobleme durch nächtliche Nutzung verringern und die Konzentration in Schule und Ausbildung unterstützen.

Grundlage sind unter anderem Tests mit Familien und Jugendlichen. Dabei wurden ein tägliches Zeitlimit, eine nächtliche Sperre und die vollständige Entfernung von Apps untersucht. Die Sperrzeiten ließen sich demnach am einfachsten umsetzen. Teilnehmer gingen früher schlafen, fühlten sich erholter und berichteten von weniger Stress. In einigen Familien nahm auch die gemeinsam verbrachte Zeit zu.

Gleichzeitig zeigten sich auch Nachteile. Manche Jugendliche fühlten sich zeitweise von ihrem Freundeskreis abgeschnitten. Zu Beginn der Tests beobachteten Eltern zudem Gereiztheit und Stimmungsschwankungen.

VPN-Dienste bleiben weiterhin erlaubt

Eine Sperre von VPN-Diensten ist nicht vorgesehen. Solche Anwendungen können den Standort eines Geräts verschleiern und dadurch Altersbeschränkungen umgehen. Nach Untersuchungen der Regierung nutzen allerdings nur sieben bis zehn Prozent der befragten Minderjährigen ein VPN gezielt für diesen Zweck. Einschränkungen könnten nach Einschätzung der Verantwortlichen zudem den freien Zugang zu Informationen beeinträchtigen.

Fact sheet: New rules to protect children online

Jugendschutzorganisationen halten die geplanten Voreinstellungen für zu leicht abschaltbar und fordern umfassendere Regeln. Auch beim Umgang mit KI-Chatbots bleibt die Regierung zunächst zurückhaltend. Für Nutzer unter 18 Jahren sind lediglich regelmäßige Nutzungspausen vorgesehen. Weitergehende Schutzmaßnahmen wurden nicht angekündigt.