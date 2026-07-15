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Zwei Magnetflächen, vier Farben

Aulumu G09 Ghost: Magnetischer iPhone-Ring mit drei Gelenken
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Der Zubehörhersteller Aulumu hat mit dem G09 Ghost eine neue Ausführung seines magnetischen iPhone-Rings vorgestellt. Das MagSafe-Zubehör verbindet eine Halteschlaufe mit einem flexibel ausrichtbaren Ständer. Durch drei bewegliche Achsen lässt sich das befestigte Smartphone um bis zu 360 Grad drehen und in unterschiedlichen Winkeln aufstellen.

Ghost Iphone Ring

Das ursprüngliche G09-Modell kam Anfang 2025 auf den Markt. Die technische Konstruktion bleibt beim Ghost weitgehend erhalten. Neu sind vor allem das transparente Gehäuse, sichtbare Bauteile und farbige Silikonelemente. Nach Angaben des Herstellers orientiert sich die Gestaltung an der japanischen Manga- und Anime-Reihe „Ghost in the Shell“.

Zwei Magnetflächen erweitern die Einsatzmöglichkeiten

Auf der Vorderseite verbindet sich der G09 Ghost mit MagSafe-kompatiblen iPhones und passenden Schutzhüllen. Ein zweiter Magnet auf der Rückseite hält das Zubehör an eisenhaltigen Flächen. Das iPhone kann dadurch beispielsweise an einem Kühlschrank oder geeigneten Oberlächen in Werkstatt und Fahrzeug befestigt werden.

Ein ähnliches Konzept verfolgt auch der kürzlich vorgestellte MagSafe-Halter von Ugreen, der ebenfalls vorhandene Metallflächen als Befestigungspunkt nutzt. Das Aulumu-Modell fällt mit einem Durchmesser von 58,5 Millimetern und einer Dicke von 7,3 Millimetern kompakt aus. Durch die Gelenke kann es zugleich als Fingerring und als Tischständer verwendet werden. Je nach Einstellung lässt sich das iPhone im Hochformat, im Querformat oder in einem dazwischenliegenden Winkel positionieren.

Transparentes Gehäuse und leuchtendes Silikon

Die äußere Schale besteht aus transparentem Polycarbonat. Dadurch bleibt die darunterliegende Magnetanordnung sichtbar. Silikonteile sollen im Dunkeln nachleuchten und sind laut Aulumu mit einer Beschichtung gegen Kratzer versehen. Zur Auswahl stehen „Strahlendes Gelb“, „Leuchtendes Orange“, „Mitternachtsgrau“ und eine als „Ghost Transparent“ bezeichnete Variante. Die Preise bewegen sich zwischen 40 und 50 Euro.

Ghost Iphone Ring Bento

Der Markt für magnetische Griffe und Ständer wird damit um ein weiteres Modell ergänzt. PopSockets setzt bei seinem Low-Pro beispielsweise auf eine besonders flache Konstruktion und einen separaten Metallring zum Aufstellen. Aulumu legt den Schwerpunkt dagegen auf die beweglichen Gelenke und die zusätzliche Befestigung an Metallflächen.

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15. Juli 2026 um 09:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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