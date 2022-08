Apple Arcade im August mit „Amazing Bomberman“ und „Jetpack Joyride 2“

Apple hat die Monatsvorschau für sein Spiele-Abo Apple Arcade veröffentlicht. Im August dürfen sich Abonnenten auf insgesamt vier Neuerscheinungen freuen. Allem voran sind hier der Konami-Titel Amazing Bomberman und Jetpack Joyride 2 von den Halfbrick Studios zu erwähnen

Amazing Bomberman

Die erste nennenswerte Neuerscheinung auf Apple Arcade im August gibt es bereits am Freitag. Konami erweitert den Umfang von Apples mittlerweile rund 200 Spiele umfassenden Abonnements mit Amazing Bomberman um eine Neuinterpretation des Klassikers, in der sich die Arenen an die aktuelle Musik anpassen.

Mein Talking Tom+

Nächste Woche folgt dann am 12. August Mein Talking Tom+. In der speziell für Apple Arcade neu aufgelegten Version der Haustier-Simulation müsst ihr einen Kater als virtuelles Tamagotchi pflegen und unterhalten.

Jetpack Joyride 2

Eine Woche später verzeichnet Apple Arcade mit Jetpack Joyride 2 einen weiteren namhaften Neuzugang. Die Fortsetzung des Klassikers gibt es exklusiv bei Apple Arcade. Als Hauptfigur ist wieder Barry Steakfries mit Jetpacks auf dem Rücken mit der Aufgabe die Welt zu retten unterwegs.

https://www.youtube.com/watch?v=9xBuKYJ8744

Love You To Bits+

Den Abschluss macht in diesem der Titel Love You To Bits+ am 26. August. Das Point-and-Click-Adventure der Entwickler von Amanita Design war bereits als kostenpflichtige App normal im App Store erhältlich und begleitet die Hauptfigur Kosmo auf der Suche nach seiner Roboterfreundin Nova, die allerdings in Einzelteilen durchs Weltall schwirrt und erst wieder zusammengesetzt werden will.

Apple ist vor knapp zwei Jahren an den Start gegangen und hat zwischenzeitlich die Grenze von 200 Spielen überschritten. Erstmals sind in diesem Monat nun Spiele aus dem Angebot entfernt worden. Wie wir bereits berichtet haben, hatte Apple zuvor 15 Spiele als „Nur noch kurze Zeit verfügbar“ gekennzeichnet, die seit Monatsbeginn nun nicht mehr im Rahmen von Apples Spiele-Abonnement verfügbar sind. Es scheint so, als wolle Apple die Zahl der aktiven Spiele und damit wohl auch die mit dem Angebot verbundenen Kosten in überschaubarem Rahmen halten.