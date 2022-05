Meross Wassersensor MS400 für HomeKit ausprobiert

In HomeKit erscheint der Meross-Wassermelder nach dem Einrichten dann automatisch und agiert dort als Alarmsensor, der auch in Automationen eingebunden werden kann, beispielsweise um die Lichter im Haus als zusätzliches Alarmsignal aufblinken zu lassen.

Die Alarmauslösung erfolgt über drei etwa einen Millimeter über dem Boden liegende Kontaktpins an der Unterseite des Sensors. Wenn diese mit Wasser in Berührung kommen, wird der App- und HomeKit-Alarm ausgelöst, zusätzlich blinkt der Sensor und signalisiert akustischen Alarm. Die beiden letztgenannten Optionen sind allerdings eher dezent und werden höchstens dann wahrgenommen, wenn man sich im selben Raum aufhält. Der App-Alarm über HomeKit ist allerdings aufdringlich genug, um auf den Vorfall hinzuweisen. Bei unseren Tests hat die Alarmierung auch zuverlässig funktioniert.

Der Wassersensor selbst ist im Vergleich zu anderen Produkten wie etwa dem Aqara-Wassersensor überraschend groß und hat eine Standfläche von sieben Zentimetern bei rund vier Zentimetern Höhe. In Sachen Verarbeitung macht das Zubehör allerdings auch einen sehr robusten Eindruck und ist wasserdicht sowie schwer genug, um sicheren Stand zu finden und nicht versehentlich zu verrutschen. Auch kann ein integrierter Lautsprecher per Signalton zusätzlich zur App auf einen eventuellen Alarm hinweisen.

