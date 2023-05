HomeKit-Türschloss: Yale-Nutzer müssen neue App installieren

Wenn ihr das HomeKit-Türschloss Linus Smart Lock oder sonstige bislang mithilfe der App „Yale Access“ verwaltete Geräte besitzt, solltet ihr am besten gleich mal den App Store einen Besuch abstatten. Mit Yale Home kann man dort nun den Nachfolger von „Yale Access“ laden, die alte Anwendung wird nicht mehr weiterentwickelt und kann bereits mehr geladen werden.

Falls ihr im Zusammenhang mit der Umstellung aber eine bahnbrechende Neuentwicklung erwartet, habt ihr euch getäuscht. „Yale Home“ unterscheidet sich optisch erstmal nicht vom Vorgänger und lässt sich auch auf die gleiche Weise sowohl auf dem iPhone als auch auf der Apple Watch verwenden.

Vorhandene Daten und Konfigurationen werden beim App-Wechsel übernommen. Bestehende Kunden können sich hierfür mit den bereits bei der Vorgänger-App verwendeten Nutzerdaten anmelden. Wichtig ist nur, dass auch alle Mitbenutzer auf die neue App umstellen. Die alte Yale-Anwendung wird sich vom 1. Juli an nicht mehr nutzen lassen.

Alexa und Philips Hue müssen neu verknüpft werden

Yale lässt offen, was die Umstellung auf lange Sicht konkret an Verbesserungen bringen wird, es ist lediglich die Rede davon, dass man mit der neuen Yale Home App „ein stärker vernetztes Yale Ökosystem mit Smartgeräten“ bieten will. Fürs erste wird es allerdings zumindest für einen Teil der Kunden von Yale eher komplizierter. So müssen Nutzer, die sowohl ein August-Schloss als auch ein Yale-Gerät besitzen, fortan zwei Apps verwenden. Das August-Schloss bleibt nämlich weiter in die App „Yale Access“ integriert.

Besonders prüfen muss man zudem die Integration der Yale-Produkte in die Systeme von Drittanbietern wie etwa Amazon Alexa oder Philips Hue. Die hierfür benötigten Konteninformationen werden beim App-Wechsel nämlich nicht mit übertragen, dementsprechend müssen die Verknüpfungen in der neuen App wieder eingerichtet werden.

HomeKit-Einbindung nicht betroffen

Die HomeKit-Integration der Yale-Produkte scheint dagegen ungeachtet des Wechsels weiter zu funktionieren. Wir konnten hier keinerlei relevante Einschränkungen ausmachen, einzig die nicht relevante Verknüpfung zu „Yale Access“ aus HomeKit heraus läuft jetzt ins leere, da die neue App des Herstellers dort noch nicht hinterlegt ist.