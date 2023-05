HomeKit-Türklingel von Aqara vorübergehend günstiger

Aqara hat mit seiner Video Doorbell G4 und dem Anwesenheitssensor FP2 seit vergangenem Monat zwei bemerkenswerte und entsprechend gefragte Produktneuheiten im Programm. Ob es der gesteigerten Nachfrage oder begrenzten Lieferkapazitäten geschuldet ist, beide Produkte waren seit ihrer Markteinführung immer mal wieder vergriffen. Aktuell jedenfalls sind sie nicht nur verfügbar, sondern es gibt die Aqara Video Doorbell G4 auch vorübergehend mit Sonderrabatt zum Preis von 117 Euro.

Aqara HomeKit-Türklingel mit Rabatt

Wir haben die Aqara Video Doorbell G4 direkt zum Marktstart ausführlich vorgestellt und auch weiter aktiv im Einsatz. Es handelt sich dabei soweit uns bekannt um die bislang günstigste auf dem Markt erhältliche Videotürklingel mit Unterstützung von HomeKit Secure Video. Als besonderes Extra lässt sich die Video Doorbell G4 sowohl mit Festverdrahtung als auch batteriebetrieben betreiben.

Trotz des attraktiven Preises muss man mit Blick auf den Funktionsumfang keine Abstriche machen. Über die Standardfunktionen einer Videotürklingel mit Überwachungsfunktion hinaus bietet die Aqara-Türklingel eine Vielzahl über die App des Herstellers konfigurierbarer Funktionen bis hin zur integrierten Gesichtserkennung und der Möglichkeit, personenbezogene Klingeltöne zu vergeben.

Kurz noch ein Update Batterielaufzeit der Aqara Video Doorbell G4: Wir haben unser Testgerät vorab erhalten und am 9. März in Betrieb genommen. Nach nunmehr zwei Monaten werden die Batterien in der App derzeit als halbvoll angezeigt, was sich mit den Herstellerangaben von bis zu vier Monaten mit den sechs integrierten AA-Batterien deckt.

Um den Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr den 10-Prozent-Gutschein auf der Produktseite aktivieren.

Anwesenheitssensor FP2 mit Positionsbestimmung

Als zweite nennenswerte Neuerung hat Aqara im vergangenen Monat den Anwesenheitssensor FP2 (hier unser Review) veröffentlicht, der anders als gewöhnliche Bewegungsmelder nach dem Radarprinzip funktioniert und dabei auch minimale Bewegungen erkennt.

Das Zubehör wird in Verbindung mit HomeKit auch von daher besonders interessant, dass man mit einem einzelnen Sensor gezielt verschiedene Bereiche im Raum überwachen kann und diese jeweils als eigenständige Sensoren in HomeKit sieht und beispielsweise dann in unterschiedlichen Automationen verwenden kann.

Auch der Aqara Anwesenheitssensor FP2 ist aktuell wieder erhältlich. Der Preis für das Gerät liegt bei 82,99 Euro.