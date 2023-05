Anker bewirbt das Accessoire, das selbst auch magnetisch ist und damit problemlos am Kühlschrank sowie an den Trainingsgeräten im Fitness-Studio befestigt werden kann, als Workout-Begleiter und Rezept-Halter für Einsätze in der Küche.

Die Alternative zu den beliebten Popsocket-Halterungen soll für zusätzlichen Halt bei der Bedienung des Apple-Smartphones sorgen und wird magnetisch an der Rückseite aktueller iPhone-Modelle befestigt. Kompatibel sind alle iPhone-Generationen MagSafe-Rücken, also alle Geräte-Genrationen ab dem iPhone 12.

Für Kühlschrank, Tisch und Co. Neu: MagGo Phone Grip hält iPhone an der MagSafe-Rückseite

