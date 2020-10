HomeKit: tado° mit Klima- und Heizungssteuerung beim Prime Day

Die Münchner Raumklima-Experten von tado° bieten ihre mit Apples HomeKit kompatiblen Smart-Home-Geräte aus Anlass des heutigen Prime Day ebenfalls günstiger an und listen sowohl das V3+ Starter Kit ihres smarten Thermostates als auch das Heizkörper-Thermostat Starter Kit unter den laufenden Hardware-Angeboten.

Den Starter Kits liegt die sogenannte tado°-Bridge bei, die sich um die Online- beziehungsweise die HomeKit-Konnektivität der Raumklima—Geräte kümmert und direkt mit dem eigenen Router verbunden wird. Die Geräte kommunizieren unter sich dann über den Nahfunk-Standard 6LoWPAN.

Auf ifun.de haben wir uns zuletzt die Klimaanlagen-Steuerung der Münchner Anbieter genauer angeschaut, können unser damaliges Fazit aber grundsätzlich auch auf die Heizungsthermostate münzen: Die von tado° angebotene App-Steuerung ist eine nette Erweiterung der eigenen Haustechnik, die einmal konfiguriert wird und dann eigentlich vergessen werden kann.

Gerade was die Heizungen angeht, kümmern sich hier die einmal gesetzten Zeitpläne um die richtige Temperatur zu Hause – das man an besonders kalten Tagen dann über die App schon mal etwas früher als gewöhnlich von unterwegs vorheizen kann, oder im Bad noch mal aufdreht bevor es in die Wanne geht ist ein komfortables Extra, das niemand wirklich braucht, aber an das man sich gewöhnen kann.

Prime Day-Angebote von tado°

Kritik musste tado° Anfang des Jahres einstecken, da das Unternehmen die Auto Assist-Funktion nur noch im optionalen Abo für 3 Euro pro Monat anbietet. „Auto Assist“ sorgt dafür, das die Heizung geregelt wird, wenn offene Fenster oder die Abwesenheit von Bewohnern erkannt werden. Nutzer ohne „Auto Assist“ bekommen hier lediglich eine Push-Mitteilung und müssen selbst Hand an die aktuellen Temperatur-Einstellungen legen.