HomeKit-Steuerzentrale: Ab iOS 16 nur noch HomePod und Apple TV

Wer in den eigenen vier Wänden über HomeKit-Geräte verfügt, die nicht nur im lokalen Heimnetzwerk sondern auch von unterwegs aus gesteuert werden sollen, der ist auf eine sogenannte HomeKit-Steuerzentrale angewiesen, die dauerhaft im Heimnetz aktiv ist und die Kommunikation mit der Außenwelt übernimmt.

Bislang unterstützt Apple hier drei unterschiedliche Gerätetypen: das iPad, die HomePod-Lautsprecher (sowohl in der großen als auch in der kleinen Variante) und die Set-Top-Box Apple TV.

Kürzlich zeichnete sich dann ab, dass Apple hier die bisherige Geräte-Unterstützung zusammenstreichen könnte. Ausschlaggebend dürfte der bevorstehende Umstieg vom HomeKit-Standard auf die branchenübergreifende Smart-Home-Lösung Matter sein, an deren Standardisierung auch Apple selbst beteiligt ist. Hier bereitet sich Apple an mehreren Fronten vor:

Die jüngste Beta der nächsten Mobil-Betriebssysteme Apples bestätigt nun, was viele Anwender durch eine vage Formulierung Apples auf den Vorschauseiten der neuen Systeme bereits befürchtet hatten: Wer mit seinem iPhone schon auf dem Weg nach Hause Klimaanlage oder Heizung aktivieren möchte, kann dafür fortan nicht mehr auf ein altes iPad als Vermittler setzen.

iPadOS 16 unterbindet die Nutzung des Apple Tablets als HomeKit-Steuerzentrale und setzt zwingend einen HomePod, einen HomePod mini oder ein Apple TV im Heimnetzwerk voraus.

Eine Umstellung, die vor allem für all jene Anwender ärgerlich ausfällt, die erst mal nicht vorhaben neue Smart-Home-Geräte zu installieren, da die Umstellung offenbar auch bestehende Installationen betrifft. Dies geht aus einem Info-Text hervor, den der Entwickler Steve Moser in den Tiefen der aktuellen Betaversionen der neuen Betriebssysteme aufgespürt hat. Hier heißt es nun:

A home hub is required to take advantage of features like receiving accessory notifications and allowing other people to control your home. You will not be able to view shared homes until those homes are also upgraded to the latest HomeKit. iPad will no longer be supported as a home hub.