HomeKit-Steckdose von Meross erreicht neuen Tiefstpreis

Auf die mit Apples HomeKit-Standard kompatible Meross WLAN Innenraum Steckdose haben wir bereits hingewiesen und den Zwischenstecker in unserem Test Anfang des Monats ausführlich vorgestellt.

Die Steckdose funktioniert zuverlässig, ist solide verarbeitet und günstig, verzichtet aber auf eine Verbrauchsmessung.

Hersteller-Aktion und Gutscheincode

Im Laufe dieser Woche wird die Doppelpackung der Steckdose mit einem bereits gültigen Hersteller-Rabatt in Höhe von 17% verkauft, der mit dem Gutscheincode XFBODDBG zusätzlich um 4 Euro rabattiert werden kann.

Kombiniert man beim Kauf der Steckdose die laufende 17-Prozent-Aktion mit dem 4-Euro-Rabatt lässt sich der Verkaufspreis auf 28,95 Euro drücken. Dies führt zu einem Stückpreis von 14,47 Euro pro Dose was noch mal 1,50 Euro unter dem Einführungspreis zum Marktstart am 23. Juli liegt und die Meross-Steckdose so mit neuem Tiefstpreis weiterhin zur günstigsten HomeKit-Steckdose am Markt macht.

Aber aufgepasst: Im Viererpack und auch einzeln sind die Zwischensteckdosen teurer als in 2er-Bundle.

Von Apple zertifizierter

Die HomeKit-Steckdose von Meross wird per WLAN ins Heimnetz eingebunden. Dies erfolgt entweder über die App des Herstellers oder alternativ über Apples Home-App geschehen. Wer die Dose nicht nur über Siri, sondern auch mit Alexa oder mit Hilfe des Google Assistant steuern will, kommt um die Installation der Meross-App je nicht herum.

Alternativ zur Steuerung über Sprache oder die App kann man die Dose auch direkt an einem seitlich integrierten Druckschalter bedienen.

Nach Angaben des Anbieters lässt sich die Zwischensteckdose mit Spannungen von maximal 240 Volt betreiben. Die Leistungsobergrenze des CE- und ROHS-zertifizierten Steckers liegt bei 3.680 Watt.

Neben den Zwischensteckern für den Innenbereich bietet Meross auch ein wassergeschütztes Outdoor-Modell für den Außenbereich an – Meross HomeKit-Doppelsteckdose für Außen haben wir hier ausprobiert.