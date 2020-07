Ausprobiert: Meross HomeKit-Doppelsteckdose für Außen

Wir liefern heute noch unser Hands-on zu der neuen HomeKit-Außensteckdose von Meross nach. Das Produkt ist ja erst seit kurzer Zeit in Deutschland erhältlich und stellt sich vergleichsweise günstig gegen die Produkte anderer Hersteller.

Die Meross WLAN-Steckdose für den Außeneinsatz kommt in einem schlichten Pappkarton und tritt auch sonst vergleichsweise einfach auf. Zwei kleine Anleitungsblätter für HomeKit und die Meross-App liegen bei und der HomeKit-Code ist direkt auf die Rückseite der Steckdose geklebt.

Die Dose selbst und auch das 20 Zentimeter lange Anschlusskabel sind ordentlich verarbeitet und werden ihren Dienst auch im Regen verrichten. Die beiden Steckdoseneinsätze sind etwas einfacher gehalten, haben bei der Benutzung aber zu keinen Problemen geführt. Mittig findet sich ein wassergeschützter und gut bedienbarer Tastschalter, mit dem sich die beiden Dosen gemeinsam auch manuell aus- und einschalten lassen. Der Schalter setzt die Dose übrigens auch auf Werkseinstellungen zurück. Sollte dies nötig sein, haltet ihr ihn einfach fünf Sekunden gedrückt, bis das sonst bei eingeschalteter Dose grüne Kontrolllicht rot blinkt.

Wir haben die Dose direkt in HomeKit integriert. Dies lässt sich ohne die Meross-App bewerkstelligen, indem man den Code auf der Rückseite mit der Home-App scannt. Das folgende Prozedere ist Standard, ihr müsst einen Raum auswählen und die Dosen bestenfalls auch nach eurem Geschmack benennen. Anschließend könnt ihr die beiden Steckdosen per App oder Siri getrennt schalten.

In HomeKit taucht die Außensteckdose von Meross standardmäßig als ein Gerät mit zwei getrennt schaltbaren Steckdosen auf. Über die Einstellungen könnt ihr aber wie üblich auch festlegen, dass die beiden Dosen jeweils für sich alleine angezeigt werden.

Die Meross-Steckdose verbindet sich über WLAN (2,4 GHz) und zeigt sich dementsprechend reichweitenstark und schnell reagierend. Bei uns hat der Schalter quasi im selben Moment geklackt, in dem wir die virtuellen Hebel in der App umgelegt haben. Als Leistungsdaten nennt der Hersteller maximal 10A bei 230 Volt, also für beide Steckplätze zusammen 2.300 Watt.

Optional: eHomeLife-App von Meross

Die Verwendung der Meross-App ist zunächst optional, wird wohl aber nötig, falls für die Dose mal eine neue Firmware bereitsteht. Hier kommt ihr leider nicht um eine Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort herum. Der Nutzen der App ist ansonsten allerdings derart gering, dass ihr darauf zumindest bis auf Weiteres gut verzichten könnt.

Zu beachten ist, dass wenn in der Anleitung (und auch oben) von der Meross-App die Rede ist, die Anwendung eHomeLife des Herstellers gemeint ist. Nachdem die Dose in HomeKit aktiv ist, könnt ihr sie im gleichen WLAN-Netz problemlos auch in die eHome-Anwendung übernehmen. Dort stehen dann ein paar weiterführende Infos, darunter auch die Firmware-Version sowie die Stärke des aktuellen WLAN-Signals zur Verfügung.

Unterm Strich kann man sagen, dass die Außensteckdose einfach und solide ihren Dienst verrichtet (zumindest auf Basis unserer bisherigen Kurzzeiterfahrungen). Preislich ist das Produkt jedenfalls absolut attraktiv. Aktuell bietet der Hersteller die Dose wieder mit Rabattgutschein und somit zu einem Endpreis von 33,99 Euro an.