Mathpix Worksheets: Drucken. Rechnen. Scannen. Korrigieren.

Regelmäßige ifun.de-Leser kennen die Marke Mathpix bereits von der gleichnamigen Mac-Anwendung. Die Desktop-App sitzt nach dem Start in der Mac-Menüleiste, kann Gleichungen, Formeln und mathematische Ausdrücke in Bildschirmfotos erkennen und diese relativ verlässlich in das LaTeX-Format überführen.

Auf dem iPhone treten die Macher jetzt mit einem kleinen Helfer zur Korrektur von Matheaufgaben an, der Lehrern und Erziehungsberechtigten beim Üben grundlegender Rechenaufgaben zur Hand gehen soll.

Für Schüler zum Üben

Die kostenlose iPhone-Applikation Mathpix Worksheets wird von etlichen Aufgaben-Blättern begleitet, die mit Hilfe der App in Sekundenschnelle korrigiert werden können.

Die auf dieser Webseite erhältlichen Aufgaben richten sich an Kinder im Alter zwischen 5 und 6 beziehungsweise 6 und 7 Jahren und sind in die Bereiche „Addition 1-20“, „Subtraktion 1-20“, „Addition 1-100“, „Subtraktion 1-100“, „Addition und Subtraktion 1-100“ sowie „Addition und Subtraktion 1-1000“ unterteilt. Pro PDF stehen 100 Aufgabenblätter zur Verfügung.

Drucken und lösen…

Die Idee, die Lehrkräften mehr Zeit zum Unterrichten lassen soll, statt diese mit Korrekturen zu vergeuden, ist schnell beschrieben: Die Aufgabenblätter werden ausgedruckt und von den Schülern von Hand gelöst. Anschließend scannt Mathpix Worksheets die Aufgaben ab und markiert die falschen Ergebnisse sofort.

Das Angebot lässt sich in der Basisversion kostenlos nutzen, ist in der jedoch auf 500 Scans pro Monat beschränkt. Mathpix Worksheets zielt auf Bildungseinrichtungen ab, die das Tool in den Unterricht integrieren wollen, Preise für den professionellen Einsatz werden jedoch ausschließlich auf Nachfrage herausgegeben.

… dann scannen und benoten.

Privatanwender können Mathpix Worksheets einfach so landen. Die App setzt zum Einsatz die Erstellung eines Nutzer-Accounts voraus, der leider noch nicht über Apples Anmeldeverfahren aufgesetzt werden kann.