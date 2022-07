HomeKit-Schloss im günstigen Bundle mit WLAN-Bridge

Das Linus Smart Lock von Yale leistet hier an der Haustür seit nunmehr bald zwei Jahren gute Dienste. Der Hersteller bietet zwar optional auch einen passenden Schließzylinder als Zubehör an, in der Regel kann das Schloss aber mit vorhandenen Schließzylindern verwendet werden. Grundlegende Voraussetzung ist dabei, dass das Türschloss sich auch dann bedienen lässt, wenn von beiden Seiten ein Schlüssel steckt. Konkret bleibt nämlich ein Schlüssel von innen in der Tür stecken und wird vom Motor des Schlosses quasi auf Befehl gedreht.

Um den Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr zusätzlich zu dem auf der Produktseite bei Amazon angezeigten Preis noch den 20-Prozent-Gutschein per Mausklick aktivieren. Der Gesamtrabatt wird dann an der Kasse angezeigt.

Das mit HomeKit kompatible Türschloss Yale Linus Smart Lock haben wir nach seinem Deutschlandstart ausführlich vorgestellt . Seither leistet das Smarthome-Zubehör hier gute Dienste. Am heutigen Mittwoch ist das Türschloss inklusive einer WLAN-Bridge als Zubehör zum Aktionspreis von 197 Euro erhältlich. Regulär müsste man hier mehr als 300 Euro in die Hand nehmen.

