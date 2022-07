Lemo One: Wahlweise als E-Bike oder gewöhnliches Rad verwendbar

Mit dem Lemo One soll noch in diesem Jahr das erste „E+Bike“ in den Handel kommen. Der Hersteller versteht darunter die Möglichkeit, jederzeit vom E-Bike-Modus auf das Fahren wie mit einem traditionellen Fahrrad, ohne jeden spürbaren Widerstand zu wechseln. Obendrauf besteht noch die Möglichkeit, den Akku und damit verbunden dessen zusätzliches Gewicht im Handumdrehen zu entfernen.

Bei der Umsetzung dieses Konzepts setzt Lemo auf eine patentierte Dual-Mode-Kupplungsnabe, mit deren Hilfe sich der integrierte Elektromotor mit 250 Watt Leistung vollständig abkuppeln lässt. Nimmt man den Akku noch ab, bietet sich das Lemo One auch zur Nutzung als klassisches Fahrrad mit lediglich 14 Kilogramm Gewicht an.

Die von Lemo „Smartpac“ genannte Elektronikzentrale ist in einer handlichen Tasche verpackt und beinhaltet neben dem Akku des Fahrrads auch weitere Komponenten wie etwa einen GPS-Sender oder ein 4G-Modul, über das das Fahrrad auch mit der zugehörigen iOS-App kommuniziert. Darüber hinaus lässt sich das mit Anschlüssen für USB-A und USB-C ausgestattete Smartpac auch als Zusatzakku für Smartphones und Notebooks verwenden. Mit der Leistung der insgesamt 30 integrierten Akkuzellen sollen sich Fahrstrecken von bis zu 100 Kilometern zurücklegen lassen.

Die gemeinsam mit dem Fahrrad angekündigte App soll dem Hersteller zufolge umfassende Informationen rund um das Fahrrad und dessen Nutzung liefern. Dazu zählen neben Akkustand und aktueller Geschwindigkeit auch eine Reichweitenprognose, die Möglichkeit, das Fahrrad oder auch den Akku zu sperren beziehungsweise zu entsperren sowie verschiedene auf der GPS-Integration basierende Funktionen. Neben einer Positionsanzeige will Lemo hier auch eine Kartenbasierte Navigation ermöglichen.

Das Fahrrad selbst hat eine Sirene mit 100 dB Lautstärke integriert und soll wenn es ohne Elektronik genutzt wird über Apples „Wo ist?“-App aufzufinden sein. Zur konkreten Umsetzung liegen allerdings noch keine Informationen vor, gut möglich, dass sich diese Integration auf eine Vorrichtung zum Anbringen eines AirTag beschränkt.

Lemo will das Lemo One in der E-Bike-Variante zum Preis von 1.990 Euro anbieten. Alternativ lassen sich das Fahrrad für 1.090 Euro und das Smartpac für 900 Euro auch einzeln kaufen.